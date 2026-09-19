„Ez Freddie saját ötlete volt” – sosem hallott titkok derültek ki a Queen budapesti koncertjéről

1986. július 27-én a Queen történelmet írt budapesti koncertjével, hiszen korábban sosem léptek fel a vasfüggöny mögött, de akkor mégis kivételt tettek és turnéjuk egyik állomásául Magyarországot választották. A zenekar hat napot töltött akkor hazánkban, amiről egy elképesztő koncertfilm is készült Live in Budapest címmel. A 40 évvel ezelőtti koncert emlékére a filmet most digitálisan felújítva október 7-től újra mozikban fogják vetíteni, világszerte, immár 4K minőségben. Ennek apropóján a szervező, Hegedűs László mesélt el néhány kulisszatitkot a koncertről, na meg magáról a Queenről.

A Queen tagjai történelmet írtak budapesti fellépésükkel, ami Hegedűs László évekig tartó munkájának köszönhető (Fotó: All Action/Anita Dobson/NORTHFOTO)

A Queen koncertfilm felújításának apropóján Bochkor Gábor és Risztov Éva Hegedűs Lászlóval beszélgettek, azzal a férfival, aki évekig tartó munkával elérte, hogy a világhírű zenekar hazánkba látogasson, és mind a 70 ezres Népstadion koncert, mind pedig a világszínvonalú film megvalósulhasson.

1983-ban már nagyon szerettem volna a Queent turnéra hozni, vagy koncertet csinálni velük, úgyhogy bementem a Queen managementhez Londonban és ott szerettem volna beszélni a Queen managerével Jim Beach-el, ahol egy mosolygós titkárnő, Julie közölte velem, hogy Jim Beach nem Londonban van, szóval kicsit el vagyok tévedve, a Queen pedig nem turnézik, úgyhogy húzzak el

– idézte fel Hegedűs László.

„Elhúztam, de nem sokáig, mert másnap már telefonáltam és onnantól kezdve megállás nélkül zaklattam Julie-t, hogy mikor jön Jim Beach Londonba, mert nekem beszélnem kell vele, mert óriási ötleteim vannak” – folytatta nevetve, míg végül megtört a jég, de hiába sikerült beszélnie a managerrel, ő épp azt mondta, mint korábban a titkárnője.

Freddie Mercury hallani sem akart új lemezről vagy Queen turnéról a Live Aid előtt (Fotó: CHRISTIAN ROSE)

Hegedűs László a Queen Live Aid koncertjére is bejutott

A zenei szervező az elutasítás ellenére sem adta fel a tervét, így a Live Aid koncert backstage-ében újra találkozott a zenekar managerével. Ezután nem sokkal pedig minden megváltozott.

„Volt egy Hard Rock Café ott a backstage-ben, és ott ült mindenki, aki él és mozog. Paul McCartney-tól kezdve, Rod Stewarton át a Queenesekig, aki számított akkor és fellépett aznap este, azok ott vártak. Freddie-t nem láttam, ő nem volt ott, de Jim Beach ott volt, köszöntünk egymásnak és gratuláltam a végén neki is meg Brian May-nek is” – emlékezett vissza.

Aztán három hónappal később jött egy újabb telefonhívás ettől a Julie nevű isteni hölgytől, hogy repüljek ki gyorsan Londonba, mert megbeszélés lesz, mert Queen turné lesz. Ez 1984 decemberében volt, akkor én kimentem és elkezdtük tervezni, hogy stadionkoncert lesz, amihez semmilyen engedélyem nem volt. Először a Queent kellett megszerezni. Csak hát letettek az asztalra egy költségvetést, amiben olyan számok voltak, amiktől a rosszullét fogott el. A Rolling Stonesnál meg a Led Zeppelinnél találkoztunk csak hasonlóval. Borzalmas volt az a sok szám

– mesélte a Bochkor mai adásában.