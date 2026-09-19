„Ez Freddie saját ötlete volt” – sosem hallott titkok derültek ki a Queen budapesti koncertjéről

1986. július 27-én a Queen történelmet írt budapesti koncertjével, hiszen korábban sosem léptek fel a vasfüggöny mögött, de akkor mégis kivételt tettek és turnéjuk egyik állomásául Magyarországot választották. A zenekar hat napot töltött akkor hazánkban, amiről egy elképesztő koncertfilm is készült Live in Budapest címmel. A 40 évvel ezelőtti koncert emlékére a filmet most digitálisan felújítva október 7-től újra mozikban fogják vetíteni, világszerte, immár 4K minőségben. Ennek apropóján a szervező, Hegedűs László mesélt el néhány kulisszatitkot a koncertről, na meg magáról a Queenről.
A Queen koncertfilm felújításának apropóján Bochkor Gábor és Risztov Éva Hegedűs Lászlóval beszélgettek, azzal a férfival, aki évekig tartó munkával elérte, hogy a világhírű zenekar hazánkba látogasson, és mind a 70 ezres Népstadion koncert, mind pedig a világszínvonalú film megvalósulhasson.
1983-ban már nagyon szerettem volna a Queent turnéra hozni, vagy koncertet csinálni velük, úgyhogy bementem a Queen managementhez Londonban és ott szerettem volna beszélni a Queen managerével Jim Beach-el, ahol egy mosolygós titkárnő, Julie közölte velem, hogy Jim Beach nem Londonban van, szóval kicsit el vagyok tévedve, a Queen pedig nem turnézik, úgyhogy húzzak el
– idézte fel Hegedűs László.
„Elhúztam, de nem sokáig, mert másnap már telefonáltam és onnantól kezdve megállás nélkül zaklattam Julie-t, hogy mikor jön Jim Beach Londonba, mert nekem beszélnem kell vele, mert óriási ötleteim vannak” – folytatta nevetve, míg végül megtört a jég, de hiába sikerült beszélnie a managerrel, ő épp azt mondta, mint korábban a titkárnője.
Hegedűs László a Queen Live Aid koncertjére is bejutott
A zenei szervező az elutasítás ellenére sem adta fel a tervét, így a Live Aid koncert backstage-ében újra találkozott a zenekar managerével. Ezután nem sokkal pedig minden megváltozott.
„Volt egy Hard Rock Café ott a backstage-ben, és ott ült mindenki, aki él és mozog. Paul McCartney-tól kezdve, Rod Stewarton át a Queenesekig, aki számított akkor és fellépett aznap este, azok ott vártak. Freddie-t nem láttam, ő nem volt ott, de Jim Beach ott volt, köszöntünk egymásnak és gratuláltam a végén neki is meg Brian May-nek is” – emlékezett vissza.
Aztán három hónappal később jött egy újabb telefonhívás ettől a Julie nevű isteni hölgytől, hogy repüljek ki gyorsan Londonba, mert megbeszélés lesz, mert Queen turné lesz. Ez 1984 decemberében volt, akkor én kimentem és elkezdtük tervezni, hogy stadionkoncert lesz, amihez semmilyen engedélyem nem volt. Először a Queent kellett megszerezni. Csak hát letettek az asztalra egy költségvetést, amiben olyan számok voltak, amiktől a rosszullét fogott el. A Rolling Stonesnál meg a Led Zeppelinnél találkoztunk csak hasonlóval. Borzalmas volt az a sok szám
– mesélte a Bochkor mai adásában.
A Queen koncertfilm ötlete miatt jött létre a fellépés
Végül a jegy bevételekből nagyjából a koncert árának a negyedét tudták összeszedni, de akkor jött a film ötlete, aminek köszönhetően végül sikerült megegyezni a zenekarral. Így a Queen 1986 júliusában megérkezett Budapestre, ahol a Vigadó téren kötöttek ki hajóval, amin természetesen Hegedűs László is ott volt.
„Miközben a filmen dolgoztunk, még korábban a különböző Európai koncertállomásokon, össze is barátkoztunk a srácokkal, mert nagyon hamar kiderült, hogy ők nagyon kellemes, nagyon jó emberek. Semmi allűr, semmi nagyképűségről nem volt szó, így aztán szép lassan összeállt, hogy mi, hogyan fog kinézni a filmben” – részletezte.
„De azért jött korábban a Queen Budapestre, mert ez csak 80%-ig volt kész. Szóval, éjszakánként ment a rajzolgatás az Intercontinental szállóban, úgyhogy nem csak buliztunk, bár az is volt, mert Rogernek szülinapja volt, de az csak egy este volt, azon kívül keményen dolgoztunk” – árulta el László. És végül, ahogy azt már tudjuk, minden össze is állt.
Freddie Mercury Tavaszi szél produkciója máig legendás
Természetesen a koncert kapcsán, ami a legtöbbeknek először eszébe jut az az, ahogy Freddie elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Az is kiderült, ezt hogyan választotta ki.
Freddie-nek az volt a dilije, hogy játszunk össze egy kazettára a legismertebb magyar dallamok közül mindenfélét, amit ismernek és szeretnek. Az első valami operett volt, a második egy régi sláger, a harmadik pedig a tavaszi szél. És ahogy az felcsendült, Freddie hallgatta, hunyorított, összeráncolta a szemöldökét és azt mondta: Megvan, ez az! És onnantól kezdve semmi mással nem foglalkozott, semmit nem hallgatott, el volt döntve
– mondta a szervező.
„Ez Freddie saját ötlete volt egyébként, ő találta ki, és elmondta nekem, meg Jimnek, Briannek és mindenkinek, mi pedig nagyon jó ötletnek tartottuk. Sőt, a zászló dolgot is ő találta ki a végére, az is Freddie személyes ötlete volt. Tényleg egy nagyon kreatív ember volt” – tette még hozzá.