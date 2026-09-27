Kiverte a biztosítékot Szirtes Tamás napi 337 ezres fizetése – Rékasi Károly sem bírta ki szó nélkül!

Összesen 123,158 millió forintot számolt el a Madách Színház Szirtes Tamás igazgató részére a 2025-ös évben. Ez havi bontásban 10,26 millió, naponta pedig átlagosan 337 ezer forintos kifizetést jelent egy olyan intézményben, amely közel 1,4 milliárd forintos állami költségvetési támogatásból és 2,5 milliárdos jegybevételből gazdálkodik. A jókora számok óriási vitát váltottak ki a művészvilágban. Rékasi Károly sem hagyta szó nélkül a tekintélyes gázsit.

Szirtes Tamás Madách színházas fizetése sokaknak nem tetszik, Rékasi Károly is felemelte a hangját ellene (Fotó: Origo)

Rékasi Károly sokallja Szirtes Tamás járandóságát

A színház pénzügyi beszámolójából pontosan kiolvasható az összeg szerkezete: Szirtes Tamás 22,56 millió forint munkabért és 8,16 millió forint prémiumot vett fel. A járandóság túlnyomó részét – 92,096 millió forintot – az alkotói díjak és jogdíjak tették ki. Az arányokat jól szemlélteti, hogy a teátrum teljes felléptidíj-kerete 417,89 millió forint volt, vagyis az igazgató egymaga ennek az összegnek több mint az ötödét kapta meg – mutat rá az Ellenszél cikke.

A növekedés üteme sem volt arányos, az igazgató teljes díjazása 2023-hoz képest közel 67 százalékkal emelkedett, miközben a színház összesített fellépti díjai mindössze 11 százalékkal nőttek.

Nem jön ki a matek?

A pénzügyi adatok mellett a műsorszerkezet aránytalanságai is felszínre kerültek. A Madách Színház 367 saját előadásából 316 – a produkciók 86 százaléka – a 81 éves igazgató rendezéséhez vagy társrendezéséhez kötődött, így a fiatal tehetségek vagy külsős rendezők szinte alig kaptak teret. Amikor az újságírók az ellenőrzési mechanizmusokról, a saját megbízások jóváhagyásáról és az alkotói szerződésekről érdeklődtek, az intézmény nem küldött válaszokat.