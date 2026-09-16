Megúszta a halálbüntetést a gyilkossággal vádolt Rob Reiner fia

A Los Angeles megyei kerületi ügyészség közlése szerint elkerülte a halálbüntetést Nick Reiner, abban az esetben, ha bűnösnek találják a szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásában. Nathan Hochman, a Los Angeles-i kerületi ügyész kedden úgy nyilatkozott, a hivatala nem kér halálbüntetést az ügyben: mint mondta, az ügyészek a Reiner család tagjainak kívánságait és egyéb enyhítő körülményeket is figyelembe vettek a döntésük meghozatalakor. Hozzátette, az ügyészség szerint a maximális büntetés, amit a férfi kaphat, életfogytiglani börtön, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.
Megúszta a halálbüntetést Rob Reiner fia
Nick Reinert azzal vádolják, hogy 2025 decemberében halálra késelte a szüleit a Los Angeles-i otthonukban. A 78 éves, neves rendező és színész, Rob, valamint a 70 éves Michele halála az egész világot sokkolta, amit csak tovább növelt az, amikor a saját fiukat állították elő vádlottként - írja a Guardian.
Az esküdtszék a múlt hónapban két elsőfokú gyilkosság vádjával emelt vádat a 33 éves férfi ellen, aki az ügyészség szerint több késszúrással végzett szüleivel, majd elmenekült a helyszínről, ám a rendőrség még a gyilkosság napján elfogta elfogta Los Angelesben. Nick Reiner azonban ártatlannak vallotta magát két elsőfokú gyilkosság vádpontjában.
Nick Reiner családtagjai szerint a fiatal férfi a gyilkosságot megelőzően függőséggel és mentális egészségügyi problémákkal is küzdött. Jake Reiner, Rob és Michele legidősebb fia, egy nemrégiben adott interjúban elmondta, a szülei mindent megtettek annak érdekében, hogy segítsenek Nicken, míg a korábbi ügyvédje, Alan Jackson korábban azt nyilatkozta, hogy „a kaliforniai törvények értelmében Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban”.
Kaliforniában egyébként legális a halálbüntetés, a kormányzó, Gavin Newsom azonban 2019-ben moratóriumot, azaz felfüggesztést hirdetett a gyakorlatra, így az utolsó kivégzésre 2006-ban került sor.