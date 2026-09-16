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Rob Reiner

Megúszta a halálbüntetést a gyilkossággal vádolt Rob Reiner fia

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2025-ben lett gyilkosság áldozata a neves színész és rendező, valamint a felesége. Rob Reiner és Michele Singer Reiner halála miatt a fiukat, Nick Reinert állították elő, aki ártatlannak vallotta magát két elsőfokú gyilkosság vádjában. A legfrissebb hírek szerint a 33 éves férfi - amennyiben bűnösnek találják -, maximális büntetése életfogytiglani börtön lehet.
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Rob ReinerhalálbüntetésNick Reinergyilkosság

A Los Angeles megyei kerületi ügyészség közlése szerint elkerülte a halálbüntetést Nick Reiner, abban az esetben, ha bűnösnek találják a szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásában. Nathan Hochman, a Los Angeles-i kerületi ügyész kedden úgy nyilatkozott, a hivatala nem kér halálbüntetést az ügyben: mint mondta, az ügyészek a Reiner család tagjainak kívánságait és egyéb enyhítő körülményeket is figyelembe vettek a döntésük meghozatalakor. Hozzátette, az ügyészség szerint a maximális büntetés, amit a férfi kaphat, életfogytiglani börtön, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

(FILE) Rob Reiner and His Wife Michele Were Killed by Their Son. Rob Reiner and his wife, Michele Singer Reiner, were found after first responders were called to the couple's Brentwood home on Sunday, December 14, 2025 at 3:30 p.m. American actor, director, producer, writer, and political activist Rob Reiner and wife Michele Singer Reiner arrive at the Human Rights Campaign's 2025 Los Angeles Dinner held at the Fairmont Century Plaza on March 22, 2025 in Century City, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Rob Reiner  és felesége, Michele Singer 2025-ben lett gyilkosság áldozata / Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Megúszta a halálbüntetést Rob Reiner fia

Nick Reinert azzal vádolják, hogy 2025 decemberében halálra késelte a szüleit a Los Angeles-i otthonukban. A 78 éves, neves rendező és színész, Rob, valamint a 70 éves Michele halála az egész világot sokkolta, amit csak tovább növelt az, amikor a saját fiukat állították elő vádlottként - írja a Guardian.

Az esküdtszék a múlt hónapban két elsőfokú gyilkosság vádjával emelt vádat a 33 éves férfi ellen, aki az ügyészség szerint több késszúrással végzett szüleivel, majd elmenekült a helyszínről, ám a rendőrség még a gyilkosság napján elfogta elfogta Los Angelesben. Nick Reiner azonban ártatlannak vallotta magát két elsőfokú gyilkosság vádpontjában.

Nick Reiner családtagjai szerint a fiatal férfi a gyilkosságot megelőzően függőséggel és mentális egészségügyi problémákkal is küzdött. Jake Reiner, Rob és Michele legidősebb fia, egy nemrégiben adott interjúban elmondta, a szülei mindent megtettek annak érdekében, hogy segítsenek Nicken, míg a korábbi ügyvédje, Alan Jackson korábban azt nyilatkozta, hogy „a kaliforniai törvények értelmében Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban”.

Kaliforniában egyébként legális a halálbüntetés, a kormányzó, Gavin Newsom azonban 2019-ben moratóriumot, azaz felfüggesztést hirdetett a gyakorlatra, így az utolsó kivégzésre 2006-ban került sor.

 

 

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