Megúszta a halálbüntetést a gyilkossággal vádolt Rob Reiner fia

A Los Angeles megyei kerületi ügyészség közlése szerint elkerülte a halálbüntetést Nick Reiner, abban az esetben, ha bűnösnek találják a szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásában. Nathan Hochman, a Los Angeles-i kerületi ügyész kedden úgy nyilatkozott, a hivatala nem kér halálbüntetést az ügyben: mint mondta, az ügyészek a Reiner család tagjainak kívánságait és egyéb enyhítő körülményeket is figyelembe vettek a döntésük meghozatalakor. Hozzátette, az ügyészség szerint a maximális büntetés, amit a férfi kaphat, életfogytiglani börtön, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Rob Reiner és felesége, Michele Singer 2025-ben lett gyilkosság áldozata / Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Megúszta a halálbüntetést Rob Reiner fia

Nick Reinert azzal vádolják, hogy 2025 decemberében halálra késelte a szüleit a Los Angeles-i otthonukban. A 78 éves, neves rendező és színész, Rob, valamint a 70 éves Michele halála az egész világot sokkolta, amit csak tovább növelt az, amikor a saját fiukat állították elő vádlottként - írja a Guardian.

Az esküdtszék a múlt hónapban két elsőfokú gyilkosság vádjával emelt vádat a 33 éves férfi ellen, aki az ügyészség szerint több késszúrással végzett szüleivel, majd elmenekült a helyszínről, ám a rendőrség még a gyilkosság napján elfogta elfogta Los Angelesben. Nick Reiner azonban ártatlannak vallotta magát két elsőfokú gyilkosság vádpontjában.

Nick Reiner családtagjai szerint a fiatal férfi a gyilkosságot megelőzően függőséggel és mentális egészségügyi problémákkal is küzdött. Jake Reiner, Rob és Michele legidősebb fia, egy nemrégiben adott interjúban elmondta, a szülei mindent megtettek annak érdekében, hogy segítsenek Nicken, míg a korábbi ügyvédje, Alan Jackson korábban azt nyilatkozta, hogy „a kaliforniai törvények értelmében Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban”.

Nick Reiner n'encoure pas la peine de mort pour le meurtre de ses parents, Rob Reiner et Michelle Singer https://t.co/1GDhxUJ2D4 — VANITY FAIR FRANCE (@VanityFairFR) September 16, 2026