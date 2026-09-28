Nagy bejelentést tett Győzike: hivatalosan is újjáalakult a Romantic

Új korszak kezdődik a Romantic történetében. Gáspár Győző, vagyis Győzike az Instagramon jelentette be, hogy Völgyi Zsuzsival és Kunovics Katinkával hivatalosan is folytatják a zenekart, a következő időszakot pedig már „ROMANTIC 2027” néven harangozták be.

Romantic zenekar: Győzike bejelentette, hivatalosan is új korszak kezdődik (A képen Gáspár Bea és férje, Gáspár Győző) Fotó: MW Bulvár

Romantic: Győzike bejelentette, hivatalosan is új korszak kezdődik

A klasszikus trió a kétezres évek elején vált országosan ismertté, és öt nagylemezt adott ki. A Romantic 2006-ban feloszlott, később azonban többször is összeállt, 2023-ban pedig új dallal is jelentkezett.

Győzike néhány nappal korábban már jelezte, hogy nagy bejelentésre készülnek, most pedig kiderült: Zsuzsival és Katinkával közösen új fejezetet nyitnak a Romantic történetében.