88 éves lenne Romy Schneider: 8 érdekesség, amit nem tudtál mindenki Sissijéről – Galéria

Romy Schneider szerepei közül kétségtelenül mindenkinek a Sissi filmek jutnak eszébe, nem véletlenül. A színésznő ábrázolása talán máig a legkedveltebb Erzsébet császárné megformálásai közül, ami szépségének, finomságának és tehetségének köszönhető. Sajnos azonban, akárcsak Sissié, Romy Schneider magánélete sem volt épp egyszerű, amiről most a 88. születésnapja kapcsán árulunk el néhány érdekességet.

Romy Schneider szerepei közül Sissivel azonosítják a legtöbben, sosem tudott igazán kilépni a szerep árnyékából (Fotó: AFP)

Romy Schneider mindössze 15 évesen kapta meg élete első szerepét szintén színésznő édesanyja egyik filmjében, amiben a vásznon is egy anya-lánya párost alakítottak. Ezzel a fiatal lány akkora sikert aratott, hogy mindössze egy évvel később már a fiatal Viktória királynőt alakította a Viktória – Egy királynő leánykora című filmben. Az uralkodói szerep pedig annyira jól állt az ifjú színésznőnek, hogy 1955-ben, 17 évesen meg is kapta Sissi szerepét, amivel világszerte hírnevet szerzett magának. A császárné szerepét végül még két filmen át tudhatta magáénak, de a sorozat 4. részére már nem akart visszatérni, mert más színészi kihívásokra vágyott. Ennek ellenére 1972-ben még egyszer visszatért Sissi megformálásához a Ludwig című filmben, de itt már egy sokkal komolyabb és összetettebb karakterként.

Romy Schneidert a világ egyik legszebb színésznőjének tartották (Fotó: AFP)

Romy Schneider fia 14 évesen hunyt el

A színésznő családi élete nem volt épp idilli. Bár 21 évesen eljegyezték egymást Alain Delonnal, az esküvőre sosem került sor, így 3 évvel a szakítás után hozzáment Harry Meyenhez, akivel 9 évig voltak házasok. Kapcsolatukból egy fiú született, aki mindössze 14 évesen egy tragikus balesetben életét vesztette. Ezt azonban édesapja már nem érhette meg, ugyanis két évvel korábban öngyilkosságot követett el. Romy a válás után szinte azonnal oltár elé állt Daniel Biasinivel, de sajnos ez a házasság sem tartott sokáig. Második férjétől a fia halálának évében, 1981-ben vált el. Ebből a szerelemből is egy gyermek született, Sarah Magdalena Biasini, aki azóta szintén színésznő lett, akárcsak édesanyja és nagyanyja.

Romy Schneider élete a csillogás mellett tele volt tragédiával, kisfiát is elvesztette (Fotó: AFP)

Romy Schneider halála után sem nyugodhatott

A színésznő fia halála után az alkoholba menekült, így mikor 1982-ben a lakásán holtan találták, azt feltételezték, hogy öngyilkosságot követett el, de később kiderült, hogy a tragédia oka szívinfarktus volt. A mindössze 43 éves filmcsillagot élettársa temettette el, nagy mennyiségű arany ékszerrel együtt, ami miatt sírrablók nem sokkal később feltörték a sírját. Később természetesen Romyt újra temették, biztonságosabb körülmények között.