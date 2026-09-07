Meghatározó arcok távoznak az RTL-től

Két meghatározó tényfeltáró riporter is távozik az RTL Házon kívül című műsorától – értesült a Media1. Moskovics Judit több mint 25 év után mondott fel a csatornánál, Beck Nóra pedig szintén elhagyja az RTL-t.

Távozik az RTL két meghatározó tényfeltáró riportere

Fotó: RTL Facebook-oldala

Súlyos gyermekvédelmi ügyeket tártak fel

Moskovics Judit az RTL egyik legrégebb óta dolgozó riportere, pályafutása során számos nagy visszhangot kiváltó oknyomozó és társadalmi témájú riportot készített.

az ő nevéhez fűződik a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaélések feltárása is.

Beck Nóra az elmúlt években elsősorban bűnügyi, szociokulturális és gyermekvédelmi témákkal foglalkozott, munkáját többek között Hégető Honorka-díjjal is elismerték.

A két riporter közösen készítette a Házon kívül Babák című dokumentumfilmjét is, amelyet márciusban mutatott be az RTL.

A film a Szőlő utcai javítóintézet és más gyermekvédelmi intézmények súlyos visszaéléseit és bántalmazási ügyeit tárta fel, érintettek és szakemberek megszólaltatásával.

Távozásuk azért is jelentős, mert mindketten az RTL olyan újságírói közé tartoztak, akik rendszeresen dolgoztak fel érzékeny közéleti és gyermekvédelmi ügyeket.

Pár napja azt is megírtuk, hogy megállapodott az RTL és az ATV, ennek köszönhetően nagy változás jön 2027-től.