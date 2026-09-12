Vadító szépségével nyűgöz le Salma Hayek, ezek a titkai

Salma Hayek számtalanszor hangsúlyozta már, mennyire fontos számára, hogy az évek múlásával is megőrizze egyéniségét. Ennek egy apró, de annál fontosabb kelléke a hozzánk illő parfüm megtalálása.
Én a friss és tiszta, mégis kicsit titokzatos akkordokat kedvelem, ezért nagy kedvencem a Narciso Rodriguez kifejezetten pézsmás illata
– árulta el egy interjúban.
Salma Hayek hisz az aromaterápia erejében
A fiatalos megjelenés egyik egyszerű, mégis hatékony titka a pihenés. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen a bőr éjszakai regenerálódásához. Ezzel Hayek is tisztában van. Ő az aromaterápiára esküszik, ha kikapcsolódásról van szó. „Szeretek néhány csepp levendulás illóolajat belemasszírozni a talpamba, ez segít ellazulni éjszaka” – mesélte. A magnéziumolajat szintén ugyanígy alkalmazza. Szerinte igazi aduász a relaxáláshoz.
A rózsavíz ezer arca
A mexikói származású színésznő egy meglepő szépségszabálya, hogy reggelente nem végez arctisztítást.
A nagymamám azt tanította nekem, hogy éjszaka a bőr pótolja mindazt, amit a nap folyamán elvesztettünk. Ráadásul, ha megfelelően tisztítok éjszaka, miért lenne piszkos az arcom, amikor felébredek?
– árulta el egy magazinnak. Hayek ilyenkor inkább rózsavízzel, vagy rózsavizes tonikkal frissíti fel arcát. Emellett ezt a különleges összetevőt előszeretettel használja sminkje eltávolításához is esténként. „Egy nedves törölközőt átitatok rózsavízzel, majd kicsit felmelegítem, hogy gőzölögjön, és ezzel finoman átdörgölöm az arcom” – avatott be.
A hidratálás a kulcs
A színésznő nem hisz az állandó szépségrutinban, de a hidratálás fontosságában igen. „Minden reggel használok hidratáló krémet. Attól függ, hogyan érzi magát a bőröm. Nincs egyetlen rutinom.” A könnyű, vizes állagú kozmetikumokat kedveli, de Hayek szerint a bőrünk folyamatosan változik, ezért mindig naprakésznek kell lennünk. Hiszen ami egyik nap működött, az a következő nap már nehéz, zsíros vagy épp hatástalan lehet.
A fényes tincsekért
A sztár ugyanazt a filozófiát vallja, mint a bőrápolásnál, amikor a tincseiről gondoskodik: nem ragaszkodik egyetlen, minden helyzetben alkalmazandó rutinhoz. „Mindig figyelek a frizurám szükségleteire, ezért sokféle hajápolót használok.” A színésznő szerint nem az a cél, hogy minél több terméket pakoljunk a hajunkra, hanem hogy észrevegyük, ha a tincsek szárazabbak, töredezettebbek vagy éppen lelapulnak. A hidratálás azonban itt is kiemelt szerepet kap.
A szem se maradjon ki
Az már világos, hogy Salma Hayek nem tartozik azok közé, akik órákat töltenek a fürdőszobában. Ő magáról is úgy nyilatkozott, hogy az egyszerű és könnyen követhető szépségápolás híve. Ennek ellenére a szemkörnyékére kiemelt figyelmet fordít. Titkos fegyvere ehhez egy szem alatti géltapasz. „Egyszerűen fantasztikus. Könnyen beilleszthető a mindennapokba, és nem is drága” – ajánlotta a színésznő. Egy ilyen néhány perces kényeztetés mindig jól jöhet, ha a szemkörnyék fáradtabbnak, puffadtabbnak tűnik a megszokottnál.
Csakis természetesen
- A méltóságteljes öregedésben hisz.
- Nem vágyik kozmetikai beavatkozásokra és a sminkelés terén is a természetesség híve.
„Színésznőként, anyaként és feleségként azt szeretném, hogy az arcom a sajátom maradjon. Minden arckifejezést könnyen ki lehessen olvasni belőle. Ez az identitásom és a személyiségem része. Nem akarok túldíszítettnek tűnni. Bár sokan szeretnek látványos sminkeket hordani, és gyönyörűek, én nem erre a megjelenésre vágyom.” A kontúrozással viszont szívesen játszik, és egy beszélgetés során azt is elárulta, hogy nála a makeup fő elemei a krémes, stiftes termékek, amelyeket az arca és az orra árnyékolására használ. Egyes pontokon egy kis extra hangsúlyt ad velük arccsontjainak - írja a Fanny magazin.