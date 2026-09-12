Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
salma hayek

Vadító szépségével nyűgöz le Salma Hayek, ezek a titkai

16 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szinte hihetetlen, de nemrég ünnepelte 60. születésnapját Hollywood egyik legkarakteresebb szépsége, aki mintha csak palackba zárta volna fiatalságát. Érdemes ellesni Salma Hayek trükkjeit!
Link másolása
Vágólapra másolva!
salma hayekhollywoodszínésznő

Salma Hayek számtalanszor hangsúlyozta már, mennyire fontos számára, hogy az évek múlásával is megőrizze egyéniségét. Ennek egy apró, de annál fontosabb kelléke a hozzánk illő parfüm megtalálása. 

Salma Hayek rengeteg ember példaképe
Salma Hayek szépségápolási trükkjeit is megosztotta. Fiatalos külsejével rengeteg ember példaképe
Fotó: WARNER BROS. / AFP

Én a friss és tiszta, mégis kicsit titokzatos akkordokat kedvelem, ezért nagy kedvencem a Narciso Rodriguez kifejezetten pézsmás illata

– árulta el egy interjúban.

Salma Hayek hisz az aromaterápia erejében

A fiatalos megjelenés egyik egyszerű, mégis hatékony titka a pihenés. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen a bőr éjszakai regenerálódásához. Ezzel Hayek is tisztában van. Ő az aromaterápiára esküszik, ha kikapcsolódásról van szó. „Szeretek néhány csepp levendulás illóolajat belemasszírozni a talpamba, ez segít ellazulni éjszaka” – mesélte. A magnéziumolajat szintén ugyanígy alkalmazza. Szerinte igazi aduász a relaxáláshoz.

A rózsavíz ezer arca

A mexikói származású színésznő egy meglepő szépségszabálya, hogy reggelente nem végez arctisztítást. 

A nagymamám azt tanította nekem, hogy éjszaka a bőr pótolja mindazt, amit a nap folyamán elvesztettünk. Ráadásul, ha megfelelően tisztítok éjszaka, miért lenne piszkos az arcom, amikor felébredek?

– árulta el egy magazinnak. Hayek ilyenkor inkább rózsavízzel, vagy rózsavizes tonikkal frissíti fel arcát. Emellett ezt a különleges összetevőt előszeretettel használja sminkje eltávolításához is esténként. „Egy nedves törölközőt átitatok rózsavízzel, majd kicsit felmelegítem, hogy gőzölögjön, és ezzel finoman átdörgölöm az arcom” – avatott be.

A hidratálás a kulcs

A színésznő nem hisz az állandó szépségrutinban, de a hidratálás fontosságában igen. „Minden reggel használok hidratáló krémet. Attól függ, hogyan érzi magát a bőröm. Nincs egyetlen rutinom.” A könnyű, vizes állagú kozmetikumokat kedveli, de Hayek szerint a bőrünk folyamatosan változik, ezért mindig naprakésznek kell lennünk. Hiszen ami egyik nap működött, az a következő nap már nehéz, zsíros vagy épp hatástalan lehet.

A fényes tincsekért

A sztár ugyanazt a filozófiát vallja, mint a bőrápolásnál, amikor a tincseiről gondoskodik: nem ragaszkodik egyetlen, minden helyzetben alkalmazandó rutinhoz. „Mindig figyelek a frizurám szükségleteire, ezért sokféle hajápolót használok.” A színésznő szerint nem az a cél, hogy minél több terméket pakoljunk a hajunkra, hanem hogy észrevegyük, ha a tincsek szárazabbak, töredezettebbek vagy éppen lelapulnak. A hidratálás azonban itt is kiemelt szerepet kap.

A szem se maradjon ki

Az már világos, hogy Salma Hayek nem tartozik azok közé, akik órákat töltenek a fürdőszobában. Ő magáról is úgy nyilatkozott, hogy az egyszerű és könnyen követhető szépségápolás híve. Ennek ellenére a szemkörnyékére kiemelt figyelmet fordít. Titkos fegyvere ehhez egy szem alatti géltapasz. „Egyszerűen fantasztikus. Könnyen beilleszthető a mindennapokba, és nem is drága” – ajánlotta a színésznő. Egy ilyen néhány perces kényeztetés mindig jól jöhet, ha a szemkörnyék fáradtabbnak, puffadtabbnak tűnik a megszokottnál.

Csakis természetesen

  • A méltóságteljes öregedésben hisz. 
  • Nem vágyik kozmetikai beavatkozásokra és a sminkelés terén is a természetesség híve. 

„Színésznőként, anyaként és feleségként azt szeretném, hogy az arcom a sajátom maradjon. Minden arckifejezést könnyen ki lehessen olvasni belőle. Ez az identitásom és a személyiségem része. Nem akarok túldíszítettnek tűnni. Bár sokan szeretnek látványos sminkeket hordani, és gyönyörűek, én nem erre a megjelenésre vágyom.” A kontúrozással viszont szívesen játszik, és egy beszélgetés során azt is elárulta, hogy nála a makeup fő elemei a krémes, stiftes termékek, amelyeket az arca és az orra árnyékolására használ. Egyes pontokon egy kis extra hangsúlyt ad velük arccsontjainak - írja a Fanny magazin.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!