Vadító szépségével nyűgöz le Salma Hayek, ezek a titkai

Salma Hayek számtalanszor hangsúlyozta már, mennyire fontos számára, hogy az évek múlásával is megőrizze egyéniségét. Ennek egy apró, de annál fontosabb kelléke a hozzánk illő parfüm megtalálása.

Salma Hayek szépségápolási trükkjeit is megosztotta. Fiatalos külsejével rengeteg ember példaképe

Fotó: WARNER BROS. / AFP

Én a friss és tiszta, mégis kicsit titokzatos akkordokat kedvelem, ezért nagy kedvencem a Narciso Rodriguez kifejezetten pézsmás illata

– árulta el egy interjúban.

Salma Hayek hisz az aromaterápia erejében

A fiatalos megjelenés egyik egyszerű, mégis hatékony titka a pihenés. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen a bőr éjszakai regenerálódásához. Ezzel Hayek is tisztában van. Ő az aromaterápiára esküszik, ha kikapcsolódásról van szó. „Szeretek néhány csepp levendulás illóolajat belemasszírozni a talpamba, ez segít ellazulni éjszaka” – mesélte. A magnéziumolajat szintén ugyanígy alkalmazza. Szerinte igazi aduász a relaxáláshoz.

A rózsavíz ezer arca

A mexikói származású színésznő egy meglepő szépségszabálya, hogy reggelente nem végez arctisztítást.

A nagymamám azt tanította nekem, hogy éjszaka a bőr pótolja mindazt, amit a nap folyamán elvesztettünk. Ráadásul, ha megfelelően tisztítok éjszaka, miért lenne piszkos az arcom, amikor felébredek?

– árulta el egy magazinnak. Hayek ilyenkor inkább rózsavízzel, vagy rózsavizes tonikkal frissíti fel arcát. Emellett ezt a különleges összetevőt előszeretettel használja sminkje eltávolításához is esténként. „Egy nedves törölközőt átitatok rózsavízzel, majd kicsit felmelegítem, hogy gőzölögjön, és ezzel finoman átdörgölöm az arcom” – avatott be.

A hidratálás a kulcs

A színésznő nem hisz az állandó szépségrutinban, de a hidratálás fontosságában igen. „Minden reggel használok hidratáló krémet. Attól függ, hogyan érzi magát a bőröm. Nincs egyetlen rutinom.” A könnyű, vizes állagú kozmetikumokat kedveli, de Hayek szerint a bőrünk folyamatosan változik, ezért mindig naprakésznek kell lennünk. Hiszen ami egyik nap működött, az a következő nap már nehéz, zsíros vagy épp hatástalan lehet.

A fényes tincsekért

A sztár ugyanazt a filozófiát vallja, mint a bőrápolásnál, amikor a tincseiről gondoskodik: nem ragaszkodik egyetlen, minden helyzetben alkalmazandó rutinhoz. „Mindig figyelek a frizurám szükségleteire, ezért sokféle hajápolót használok.” A színésznő szerint nem az a cél, hogy minél több terméket pakoljunk a hajunkra, hanem hogy észrevegyük, ha a tincsek szárazabbak, töredezettebbek vagy éppen lelapulnak. A hidratálás azonban itt is kiemelt szerepet kap.