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Salma Hayeket egyszer elrabolták, gyerekként többször is volt kopasz – 10 érdekesség a színésznőről

50 perce
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A mai napig elképesztően gyönyörű a színésznő, kívülről pedig tökéletesnek tűnik az élete. Pedig több traumát is át kellett élnie az évek során, ráadásul vannak napok, amikor kifejezetten nem elégedett magával. 10 érdekességet gyűjtöttünk össze a ma 60 éves Salma Hayekről.
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születésnapSalma Hayekgaléria

Ma ünnepli 60. születésnapját Salma Hayek, aki évtizedek óta Hollywood egyik legkülönlegesebb és leggyönyörűbb sztárja. A mexikói származású színésznő nemcsak tehetségével, hanem temperamentumos személyiségével és lehengerlő kisugárzásával is meghódította a világot. Bár a kamerák előtt mindig magabiztosnak és tökéletesnek tűnik, az élete korántsem volt mindig egyszerű. Gyerekkorában kezelhetetlennek tartották, olimpiai álmokat dédelgetett, egyetemista korában pedig még egy emberrablást is átélt. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet a születésnapos sztárról!

Salma Hayek 60 évesen is vérbeli bombázó.
Salma Hayek születésnapja ma van, 60 éves lett (Fotó: Jeff Moore/PA Wire)

Salma Hayek haját többször is leborotválta a nagymamája

Salma gyönyörű dús haját senki sem vitatja, ám ezért gyerekkorában rendesen megszenvedett. Nagymamája rendszeresen leborotválta a haját, sőt a szemöldökét is, mert úgy gondolta, így később sokkal sűrűbben nőnek majd vissza.

Fiatalon nehezen tanult

A színésznő diszlexiával és figyelemhiányos zavarral is küzdött, így gyerekként nem volt számára egyszerű az iskolai tanulás. A nehézségek ellenére azonban nem adta fel, kitartásának pedig később komoly szerepe volt abban, hogy megvalósíthatta az álmait.

Egyszer eltanácsolták az iskolából

Salma Hayek mindössze 12 éves volt, amikor eltanácsolták a New Orleans-i Academy of the Sacred Heart nevű, kizárólag lányok számára fenntartott magániskolából. Tanárai ugyanis túlságosan kezelhetetlennek tartották a későbbi világsztárt.

Salma Hayek a '90-es években robbant be a köztudatba.
Rengeteg filmben láthattuk már a gyönyörű színésznőt. Salma Hayek kora ellenére ma is olyan dögös, mint karrierje elején (Fotó: DIMENSIONS FILMS - COLUMBIA/AFP)

Olimpiai álmokat dédelgetett

Mielőtt a színészet végleg elrabolta volna a szívét, Salma egészen más pályát képzelt el magának. Tehetséges tornász volt, és egy időben arról álmodott, hogy egyszer olimpikonként képviselheti hazáját.

Kilenc órán át volt fogságban

Egyetemistaként megrázó élmény érte: egyszer elrabolták, és kilenc órán keresztül fogva tartották. Végül váltságdíj ellenében engedték szabadon. A színésznő szerencsére túlélte a traumatikus eseményt, amely életének egyik legmegrázóbb története maradt.

Salma Hayek férjét nem érdekelték a kritikák

Salma Hayek férjével, François-Henri Pinault-val kétszer is összeházasodott. Kapcsolatuk kezdetén sokan rosszindulatú megjegyzésekkel illették őket, és akadtak, akik azt is megkérdőjelezték, vajon megfelelő társat választott-e magának az üzletember. A férjét azonban nem különösebben érdekelték a kritikák. A színésznőnek viszont időbe telt, mire megtanulta kezelni a bántó ítélkezéseket.

Hatalmas focirajongó

A sztár igazi futballrajongó, különösen a mexikói futballbajnokság eseményeit követi figyelemmel. Ha teheti, szurkol is kedvenc csapatainak, így a filmvilág mellett a sport is fontos szerepet tölt be az életében.

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Salma Hayek Adam Sandler partnerét alakítota a Nagyfiúkban.
Vígjátékokban is szívesen szerepel, például a Nagyfiúkban is láthattuk (Fotó: AFP)

Igazi nyelvzseninek számít

Több nyelven is folyékonyan beszél: anyanyelvén, a spanyolon kívül angolul, portugálul és arabul is. Otthon pedig a francia nyelvet is rendszeresen használja férje és közös lányuk miatt.

Valóságos mini állatbirodalomban él

Salma Hayek hatalmas állatbarát, otthonában és a háza körül körülbelül ötven állat él. Kutyák, macskák, papagájok és kacsák is a család részét képezik, de a színésznő rendszeresen fogad be melléjük kóbor négylábúakat is.

Salma Hayek magassága csalóka a filmvásznon

A vörös szőnyegen és a filmvásznon mindig nyúlánknak, szinte manökenalkatúnak tűnik, ám Salma Hayek valójában még 160 centiméter magas sincs. Tökéletesnek tűnő alakja ellenére azonban ő sem mindig elégedett magával. Rengeteget tesz azért, hogy jó formában maradjon, rendszeresen mozog, de hozzá hasonlóan neki is vannak napjai, amikor kritikusabban néz a tükörbe.

Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Salma Hayek, SalmaHayek
Galéria: Salma Hayek ma ünnepli 60. születésnapját
Fotó: Profimedia; AFP
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Salma Hayek 1966. szeptember 2-án látta meg a napvilágot

 

 

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