Salma Hayeket egyszer elrabolták, gyerekként többször is volt kopasz – 10 érdekesség a színésznőről

Ma ünnepli 60. születésnapját Salma Hayek, aki évtizedek óta Hollywood egyik legkülönlegesebb és leggyönyörűbb sztárja. A mexikói származású színésznő nemcsak tehetségével, hanem temperamentumos személyiségével és lehengerlő kisugárzásával is meghódította a világot. Bár a kamerák előtt mindig magabiztosnak és tökéletesnek tűnik, az élete korántsem volt mindig egyszerű. Gyerekkorában kezelhetetlennek tartották, olimpiai álmokat dédelgetett, egyetemista korában pedig még egy emberrablást is átélt. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet a születésnapos sztárról!

Salma Hayek születésnapja ma van, 60 éves lett (Fotó: Jeff Moore/PA Wire)

Salma Hayek haját többször is leborotválta a nagymamája

Salma gyönyörű dús haját senki sem vitatja, ám ezért gyerekkorában rendesen megszenvedett. Nagymamája rendszeresen leborotválta a haját, sőt a szemöldökét is, mert úgy gondolta, így később sokkal sűrűbben nőnek majd vissza.

Fiatalon nehezen tanult

A színésznő diszlexiával és figyelemhiányos zavarral is küzdött, így gyerekként nem volt számára egyszerű az iskolai tanulás. A nehézségek ellenére azonban nem adta fel, kitartásának pedig később komoly szerepe volt abban, hogy megvalósíthatta az álmait.

Egyszer eltanácsolták az iskolából

Salma Hayek mindössze 12 éves volt, amikor eltanácsolták a New Orleans-i Academy of the Sacred Heart nevű, kizárólag lányok számára fenntartott magániskolából. Tanárai ugyanis túlságosan kezelhetetlennek tartották a későbbi világsztárt.

Rengeteg filmben láthattuk már a gyönyörű színésznőt. Salma Hayek kora ellenére ma is olyan dögös, mint karrierje elején (Fotó: DIMENSIONS FILMS - COLUMBIA/AFP)

Olimpiai álmokat dédelgetett

Mielőtt a színészet végleg elrabolta volna a szívét, Salma egészen más pályát képzelt el magának. Tehetséges tornász volt, és egy időben arról álmodott, hogy egyszer olimpikonként képviselheti hazáját.

Kilenc órán át volt fogságban

Egyetemistaként megrázó élmény érte: egyszer elrabolták, és kilenc órán keresztül fogva tartották. Végül váltságdíj ellenében engedték szabadon. A színésznő szerencsére túlélte a traumatikus eseményt, amely életének egyik legmegrázóbb története maradt.

Salma Hayek férjét nem érdekelték a kritikák

Salma Hayek férjével, François-Henri Pinault-val kétszer is összeházasodott. Kapcsolatuk kezdetén sokan rosszindulatú megjegyzésekkel illették őket, és akadtak, akik azt is megkérdőjelezték, vajon megfelelő társat választott-e magának az üzletember. A férjét azonban nem különösebben érdekelték a kritikák. A színésznőnek viszont időbe telt, mire megtanulta kezelni a bántó ítélkezéseket.