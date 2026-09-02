Salma Hayeket egyszer elrabolták, gyerekként többször is volt kopasz – 10 érdekesség a színésznőről

Ma ünnepli 60. születésnapját Salma Hayek, aki évtizedek óta Hollywood egyik legkülönlegesebb és leggyönyörűbb sztárja. A mexikói származású színésznő nemcsak tehetségével, hanem temperamentumos személyiségével és lehengerlő kisugárzásával is meghódította a világot. Bár a kamerák előtt mindig magabiztosnak és tökéletesnek tűnik, az élete korántsem volt mindig egyszerű. Gyerekkorában kezelhetetlennek tartották, olimpiai álmokat dédelgetett, egyetemista korában pedig még egy emberrablást is átélt. Összegyűjtöttünk 10 érdekességet a születésnapos sztárról!
Salma Hayek haját többször is leborotválta a nagymamája
Salma gyönyörű dús haját senki sem vitatja, ám ezért gyerekkorában rendesen megszenvedett. Nagymamája rendszeresen leborotválta a haját, sőt a szemöldökét is, mert úgy gondolta, így később sokkal sűrűbben nőnek majd vissza.
Fiatalon nehezen tanult
A színésznő diszlexiával és figyelemhiányos zavarral is küzdött, így gyerekként nem volt számára egyszerű az iskolai tanulás. A nehézségek ellenére azonban nem adta fel, kitartásának pedig később komoly szerepe volt abban, hogy megvalósíthatta az álmait.
Egyszer eltanácsolták az iskolából
Salma Hayek mindössze 12 éves volt, amikor eltanácsolták a New Orleans-i Academy of the Sacred Heart nevű, kizárólag lányok számára fenntartott magániskolából. Tanárai ugyanis túlságosan kezelhetetlennek tartották a későbbi világsztárt.
Olimpiai álmokat dédelgetett
Mielőtt a színészet végleg elrabolta volna a szívét, Salma egészen más pályát képzelt el magának. Tehetséges tornász volt, és egy időben arról álmodott, hogy egyszer olimpikonként képviselheti hazáját.
Kilenc órán át volt fogságban
Egyetemistaként megrázó élmény érte: egyszer elrabolták, és kilenc órán keresztül fogva tartották. Végül váltságdíj ellenében engedték szabadon. A színésznő szerencsére túlélte a traumatikus eseményt, amely életének egyik legmegrázóbb története maradt.
Salma Hayek férjét nem érdekelték a kritikák
Salma Hayek férjével, François-Henri Pinault-val kétszer is összeházasodott. Kapcsolatuk kezdetén sokan rosszindulatú megjegyzésekkel illették őket, és akadtak, akik azt is megkérdőjelezték, vajon megfelelő társat választott-e magának az üzletember. A férjét azonban nem különösebben érdekelték a kritikák. A színésznőnek viszont időbe telt, mire megtanulta kezelni a bántó ítélkezéseket.
Hatalmas focirajongó
A sztár igazi futballrajongó, különösen a mexikói futballbajnokság eseményeit követi figyelemmel. Ha teheti, szurkol is kedvenc csapatainak, így a filmvilág mellett a sport is fontos szerepet tölt be az életében.
Igazi nyelvzseninek számít
Több nyelven is folyékonyan beszél: anyanyelvén, a spanyolon kívül angolul, portugálul és arabul is. Otthon pedig a francia nyelvet is rendszeresen használja férje és közös lányuk miatt.
Valóságos mini állatbirodalomban él
Salma Hayek hatalmas állatbarát, otthonában és a háza körül körülbelül ötven állat él. Kutyák, macskák, papagájok és kacsák is a család részét képezik, de a színésznő rendszeresen fogad be melléjük kóbor négylábúakat is.
Salma Hayek magassága csalóka a filmvásznon
A vörös szőnyegen és a filmvásznon mindig nyúlánknak, szinte manökenalkatúnak tűnik, ám Salma Hayek valójában még 160 centiméter magas sincs. Tökéletesnek tűnő alakja ellenére azonban ő sem mindig elégedett magával. Rengeteget tesz azért, hogy jó formában maradjon, rendszeresen mozog, de hozzá hasonlóan neki is vannak napjai, amikor kritikusabban néz a tükörbe.