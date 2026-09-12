Nem emlékszik Oscar-győzelmére Sandra Bullock - kisfiát rejtegette a nyilvánosság elől

Sandra Bullock elárulta, hogy szinte semmire sem emlékszik a 2010-es Oscar-díj elnyeréséből, mert akkoriban titokban tartotta, hogy örökbe fogadott egy kisbabát.

Nem emlékszik Oscar-győzelmére Sandra Bullock - végig csak haza akart menni. Fotó: Ian West / PA Wire

Nem emlékszik Oscar-győzelmére Sandra Bullock - végig csak haza akart menni

A 62 éves filmsztár a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat nyerte el A szív bajnokai című sportéletrajzi filmben nyújtott alakításáért, amelyben Leigh Anne Tuohyt formálta meg. A kulisszák mögött azonban Bullock titokban újszülött, örökbefogadott fiáról, Louisról gondoskodott.

Amikor a színésznőt a közelmúltban a Live with Kelly and Mark című műsorban arról kérdezték, mire emlékszik a győzelem estéjéből, Bullock csak annyit válaszolt: "Semmire."

Talán két órát aludtam? Egy újszülöttet rejtegettem. Senki sem tudta, hogy Lou-t örökbe fogadtam, neki pedig gyomorégése volt, ezért csak kétóránként aludt. Szóval nem emlékszem sok mindenre az éjszakából.

A nagy elismerés ellenére Bullock bevallotta, hogy leginkább arra vágyott, hogy hazaérjen a babájához. "Azt tudom, hogy haza akartam menni, mert meg akartam etetni, mert tudtam, hogy aki ott volt vele, valószínűleg küszködik" - tette hozzá.

A színésznő hozzátette, hogy hazatérve nehezen szabadult meg az estélyi ruhájától.

Ott voltam a ruhában, és nem tudtam kibújni belőle, ezért csak ültem a ruhában Louval. Az Oscar a földön volt, Lou pedig az ölemben. Ez volt a legjobb módja annak, hogy eltöltsem azt az estét, mert általánosságban annyira nyomasztó volt. Azt hiszem, még nyomasztóbb lett volna, ha nem lettem volna ennyire fáradt. Csak haza akartam menni.

A műsorvezető, Mark Consuelos arról is megkérdezte a színésznőt, mit gondoltak a gála résztvevői, amikor korábban távozott a partiról. "Nem tudtam korán elmenni az Oscar-gáláról. Elmentünk az after partyra, és aztán várnunk kellett, hogy felkerüljön a kis név a díjra" - magyarázta a színésznő.

Miután a nevét felvésték a díjra, sietve hagyta el a gálát Bullock, akiről a legtöbben azt gondolták, hogy csak fáradt.

Valóban fáradt voltam, de csak haza akartam érni egy kis emberkéhez, akiről senki sem tudott.

Bullock 2010 januárjában fogadta örökbe Louist, az örökbefogadást azonban csak áprilisban erősítette meg nyilvánosan, ugyanabban a hónapban, amikor beadta a válókeresetet férje, Jesse James ellen. A színésznő egyedülálló anyaként nevelte fel a most 16 éves Louist, majd később örökbe fogadta a most 13 éves lányát, Lailát is. Bullock 2015-től Bryan Randall fotóssal alkotott egy párt. Randall 2023-ban amiotrófiás laterális szklerózisban (ALS) hunyt el - írta az Independent.