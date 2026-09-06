Kábítószer miatt halálra ítélték a tévés műsorvezetőt

Halálra ítélték Sarah Khalifa egyiptomi televíziós műsorvezetőt és további tizenegy embert kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt. Az állami tulajdonban lévő al-Ahram újság szerint a híresség és társai egy olyan bűnbanda tagjai voltak, amely a kábítószer előállításához használt összetevőket importált, azzal a szándékkal, hogy eladja azokat, emellett illegális lőfegyverekkel és lőszerekkel is rendelkeztek. Az ügyben kilenc másik vádlottat életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, míg hetet felmentettek.

Kábítószer miatt halálra ítélték Sarah Khalifa műsorvezetőt / Fotó: Instagram.com / Sarah Khalifa

Halálra ítélték Sarah Khalifa műsorvezetőt

A leginkább a bűnügyi témákkal foglalkozó Mission Impossible című tévéműsoráról ismert Khalifa tagadta a vádakat, az ügyvédje pedig kijelentette, hogy fellebbezni fog az első fokú, halálos ítélet ellen, amelyet már a múlt hónapban kihirdették ki, de csak most erősítették meg, miután a bíróság vallási véleményt kért Egyiptom főmuftijától: ez törvényi előírás az országban a halálos ítéletekkel kapcsolatos ügyekben - írja a BBC.

A tárgyalás során elhangzott, hogy a hatóságok több mint 750 kg kábítószert és az előállításukhoz szükséges importált alapanyagokat foglaltak le, és összesen húsz tanú tett vallomást az ügyészeknek az elektronikus bizonyítékok mellett, amelyeken beszélgetések és videofelvételek is voltak.

39 yaşındaki Mısırlı televizyon sunucusu Sarah Khalifa, uyuşturucu kaçakçılığı davasında asılarak idam edilme cezasına çarptırıldı.



Savcılık, Khalifa’yı Kahire’de uyuşturucu laboratuvarları işleten 28 kişilik bir şebekeye finansman sağladığını iddia etti. Yetkililer, 750 kg’dan… https://t.co/6oZyyPshSM — Uygur Kayahan (@Kayahanuygur) September 6, 2026

Az Amnesty International 2025-ös jelentése szerint egyébként az év során 492 halálos ítéletet hoztak Egyiptomban - ahol többek közt szándékos emberölésért, terrorizmusért, nemi erőszakért és kábítószer-kereskedelemért is kiszabható ez az ítélet -, amelyek közül 23-at hajtottak végre.