Frohner Fecó óriási baromságot művelt a Most Wanted forgatásán: Sebestyén Balázs fuldokolva esett neki

Ahogy tavaly, úgy a Most Wanted új évadában is Frohner Fecó, Sebestyén Balázs és Pápai Joci üldözik az ország különböző szegleteibe menekülő celebpárosokat. Csakhogy nemcsak a hamis információk és az idő dolgozik a „rend őrei” ellen, hanem ők maguk is, Frohner Fecóval az élen. A frizurakirály ugyanis már nem először tett olyat, amivel egy időre megakasztotta az üldözést. Csakhogy most egy elhúzódó mosdószünetnél lényegesen nagyobb lett a baj.

Nemcsak a Most Wanted szereplői szúrnak ki az üldözőkkel, Sebestyén Balázsék csapata is folyton hibákat vét (Fotó: Instagram)

A Most Wanted üldözőit bizony nemcsak egy-egy elfogás alkalmával érik izgalmak, ugyanis Frohner Fecó lépten-nyomon gondoskodik a szórakozásukról. Sebestyén Balázs az egyik részben épp dezodorral fújta be magát a kocsiban, amit látva a fodrász is kedvet kapott, csakhogy csúnyán mellé nyúlt. Ő ugyanis a gázsprayvel próbálkozott, amit persze azonnal észre vett, de már késő volt. Az anyagból egy jó adag a szemében landolt, ami miatt azonnal jajveszékelni kezdett.

„Állj le! Állj félre!” – üvöltötte fájdalmában a volán mögött ülő Pápai Jocinak, aki mit sem sejtett a történtekből.

Sebestyén Balázs fuldokolni kezdett

Frohner Fecó gázsprays akciója természetesen végül mindannyiukra hatással volt, ugyanis a szemét ordibálva törölgető hajszobrász után Balázs is megérezte a gázfelhőt, ami miatt azonnal köhögni és fuldokolni, öklendezni kezdett, így már ő jelezte Jocinak, hogy súlyos gond akadt, de ő eleinte nem hitte el, hogy Fecó képes volt ekkora bakot lőni, majd hamar szembesült az igazsággal.

„Te állat b*szd meg!” – kiabálta megállás után a kocsiból kipattanva.

Te hülye vagy? Befújtál a gázsprayvel?

– vonta kérdőre Balázs is két köhögés között.

„Azt hittem, a dezodor” – mentegetőzött Fecó, miközben továbbra is azzal küzdött, hogy képtelen volt kinyitni a szemét. És bár végül persze ép bőrrel megúszták mindhárman, a sztárfodrász valószínűleg most egy életre megtanulta, hogy mindig alaposan ellenőrizze milyen palackot vesz a kezébe, mielőtt a hajlakkal is hasonlóan jár.