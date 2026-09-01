Tömegkarambolba torkollott Sebestyén Balázsék műsorának forgatása

Tömegbalesettel indult a Sebestyén Balázsék műsora, a Most Wanted - A hajsza második évadának budapesti forgatása, miután a stáb megpróbálta lerázni az őket követő civil autósokat - számolt be az RTL.

Balesetet okozott Sebestyén Balázsék műsora. Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Balesetet okozott Sebestyén Balázsék műsora

A műsor alapkoncepciója szerint a nézők aktívan segíthetik a nyomozókat a narancssárga ruhás celebek felkutatásában, de hétfőn többen szervezetten a menekülő hírességek mellé álltak, és autókkal követték az üldöző stábot.

Amikor Pápai Joci kiszúrta, hogy legalább 4-5 civil autó követi őket, Frohner Fecóék hirtelen megfordultak egy forgalmas úton, hogy kérdőre vonják őket. A váratlan manőver után percekkel mögöttük egy három autót - köztük a stáb egyik kisbuszát is - érintő tömegkarambol alakult ki.

Te, ezek karamboloztak, vagy mit csináltak?

- kérdezte a műsorvezető.

Balázs is döbbenten figyelte a kisbuszból a történteket, miközben Fecó megjegyezte, hogy a balesettel az egyik követőjüket, egy BMW-st sikeresen kiiktattak, így a helyzet a műsor szempontjából végül mégis kedvezően alakult számukra.