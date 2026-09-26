El sem hisszük, hogy már 18 éves: így néz ki ma a Sok sikert, Charlie! egykori gyereksztárja

A Sok sikert, Charlie! nézői még kisbabaként ismerték meg Mia Talericót. A Disney-sorozat egykori sztárja most betöltötte a 18. életévét, és a születésnapjáról a közösségi oldalán is megemlékezett.

A 2010 és 2014 között vetített családi vígjátékban Talerico alakította Charlie Duncant, a család legkisebb gyermekét. A nézők négy évadon át láthatták felnőni a szereplőt, ezért sokakat meglephet, hogy a gyerekszínész ma már nagykorú.

Így emlékezett meg a születésnapjáról Mia Talerico

Talerico az Instagram-oldalán búcsúzott el a 17 éves korától. Bejegyzésében megköszönte azoknak, akik különlegessé tették az elmúlt évét, és arról írt, hogy új lehetőségeket vár a 18. életévétől.

Az egykori Disney-sztár jelenleg a középiskola utolsó évét végzi, de a színészettel sem hagyott fel. Szeptemberben egy új romantikus tinifilmben, az American Summerben is láthatta őt az amerikai közönség.