Emlékszel még a Sonadoras - Szerelmes álmodozók sztárjára? Ennyit változott 28 év alatt

Ha a ’90-es évek végén te is délutánonként a tévéképernyőre tapadva követted a mexikói tinédzserek viharos mindennapjait, a Soñadoras név hallatán neked is biztosan felsejlik Jacqueline alakja. Az okos, de szeretetre éhes lányt alakító Aracely Arámbula mindössze 23 éves volt, amikor a sorozat meghozta számára a világhírt. Azóta eltelt 28 év, a színésznő pedig idén ünnepelte az 51. születésnapját – ám ha megnézzük a friss fotóit, ezt szinte lehetetlen elhinni.
Aracely Arámbula, a mexikói Jennifer Lopez, aki nem hajlandó öregedni
Aracelyt a latin sajtóban nem ritkán Jennifer Lopezhez hasonlítják, és nem ok nélkül. Az évek során a hajszínét szinte folyamatosan változtatta – láthattuk dögös vörösként, mélybarnaként és platinaszőkeként is –, de a védjegyévé vált igéző zöld szemei, ragyogó bőre és a tónusos, kisportolt alakja mit sem változtak.
A titka állítása szerint a genetika mellett a fegyelmezett életmódban rejlik: a rendszeres edzés, a tánc és az egészséges táplálkozás nála a mindennapok része. Nem csoda, hogy amikor a hazai vagy a nemzetközi magazinok „akkor és most” fotókat közölnek róla, a kommentelők rendszeresen azt kérdezgetik: vajon mi a fiatalság elixírjének a receptje?
Sonadoras - Szerelmes álmodozók és a többi sorozat
Aracely a Soñadoras után sem tűnt el a süllyesztőben, sőt, a legnagyobb telenovellák (például A zendülő, Az örökség, A végzet asszonya) abszolút főszereplőjévé vált. Az utóbbi időben a színpadi deszkákat is meghódította: a Mexikóban hatalmas sikerrel futó Perfume de Gardenia című zenés színházi darab első számú dívája volt.
A rajongóknak ráadásul nem kell beérniük a régi ismétlésekkel. Idén jelentették be, hogy Aracely visszatér a képernyőkre, mégpedig a ViX streamingplatform vadonatúj, Implacables y Divinas (Könyörtelenek és Divák) című dokusorozatában. A produkció a legikonikusabb latin-amerikai női sztárok kulisszák mögötti életét mutatja be, így Aracelyt hamarosan egy egészen új, közvetlen oldaláról is megismerhetjük.
Család mindenekfelett és a rejtélyes új szerelem
Bár a karrierje szárnyal, a színésznő életében mindig is a gyermekei álltak az első helyen. Mint ismert, Aracelynek két fia született a világhírű énekes, Luis Miguelhez fűződő, viharos kapcsolatából: Miguel és Daniel. A fiúk ma már a felnőttkor küszöbén állnak, és anyjuk foggal-körömmel védi őket a nyilvánosságtól. Nemrégiben Aracely még komoly jogi lépésekre is elszánta magát a mexikói bulvársajtó ellen, hogy korlátozza a fiairól készült lesifotók megjelentetését. A hírek szerint a színésznő a közelmúltban a színházi munkáit is háttérbe szorította egy időre, hogy külföldi tanulmányaik során támogassa a gyermekeit.
És hogy mi a helyzet a szerelemmel? Aracely hosszú éveken át szingliként vagy rendkívül diszkréten élte a magánéletét, de idén nyáron a paparazziknak sikerült lencsevégre kapniuk, amint egy moziból távozott egy rejtélyes, sármos férfi társaságában. A szemtanúk szerint a hangulat rendkívül romantikus volt, így könnyen lehet, hogy az 51 éves díva életébe a magánéleti boldogság is visszatért.
Egy biztos: Aracely Arámbula 2026-ban is bizonyítja, hogy a kor csupán egy szám. Sikeres édesanyaként, elismert színésznőként és igazi stílusikonként ragyog, és esze ágában sincs lelassítani.
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