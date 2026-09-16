Ha a ’90-es évek végén te is délutánonként a tévéképernyőre tapadva követted a mexikói tinédzserek viharos mindennapjait, a Soñadoras név hallatán neked is biztosan felsejlik Jacqueline alakja. Az okos, de szeretetre éhes lányt alakító Aracely Arámbula mindössze 23 éves volt, amikor a sorozat meghozta számára a világhírt. Azóta eltelt 28 év, a színésznő pedig idén ünnepelte az 51. születésnapját – ám ha megnézzük a friss fotóit, ezt szinte lehetetlen elhinni.

Emlékszel még a Sonadoras - Szerelmes álmodozók sztárjára? Ennyit változott 28 év alatt Aracely Arámbula

Aracely Arámbula, a mexikói Jennifer Lopez, aki nem hajlandó öregedni

Aracelyt a latin sajtóban nem ritkán Jennifer Lopezhez hasonlítják, és nem ok nélkül. Az évek során a hajszínét szinte folyamatosan változtatta – láthattuk dögös vörösként, mélybarnaként és platinaszőkeként is –, de a védjegyévé vált igéző zöld szemei, ragyogó bőre és a tónusos, kisportolt alakja mit sem változtak.

A titka állítása szerint a genetika mellett a fegyelmezett életmódban rejlik: a rendszeres edzés, a tánc és az egészséges táplálkozás nála a mindennapok része. Nem csoda, hogy amikor a hazai vagy a nemzetközi magazinok „akkor és most” fotókat közölnek róla, a kommentelők rendszeresen azt kérdezgetik: vajon mi a fiatalság elixírjének a receptje?

Sonadoras - Szerelmes álmodozók és a többi sorozat

Aracely a Soñadoras után sem tűnt el a süllyesztőben, sőt, a legnagyobb telenovellák (például A zendülő, Az örökség, A végzet asszonya) abszolút főszereplőjévé vált. Az utóbbi időben a színpadi deszkákat is meghódította: a Mexikóban hatalmas sikerrel futó Perfume de Gardenia című zenés színházi darab első számú dívája volt.

A rajongóknak ráadásul nem kell beérniük a régi ismétlésekkel. Idén jelentették be, hogy Aracely visszatér a képernyőkre, mégpedig a ViX streamingplatform vadonatúj, Implacables y Divinas (Könyörtelenek és Divák) című dokusorozatában. A produkció a legikonikusabb latin-amerikai női sztárok kulisszák mögötti életét mutatja be, így Aracelyt hamarosan egy egészen új, közvetlen oldaláról is megismerhetjük.

Család mindenekfelett és a rejtélyes új szerelem

Bár a karrierje szárnyal, a színésznő életében mindig is a gyermekei álltak az első helyen. Mint ismert, Aracelynek két fia született a világhírű énekes, Luis Miguelhez fűződő, viharos kapcsolatából: Miguel és Daniel. A fiúk ma már a felnőttkor küszöbén állnak, és anyjuk foggal-körömmel védi őket a nyilvánosságtól. Nemrégiben Aracely még komoly jogi lépésekre is elszánta magát a mexikói bulvársajtó ellen, hogy korlátozza a fiairól készült lesifotók megjelentetését. A hírek szerint a színésznő a közelmúltban a színházi munkáit is háttérbe szorította egy időre, hogy külföldi tanulmányaik során támogassa a gyermekeit.