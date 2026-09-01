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america ' s got talent

Olyat énekelt a 16 éves lány, hogy a Spice Girls sztárja aranygombot nyomott – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Újabb óriási sikert aratott a 16 éves thai énekes-gitáros az America's Got Talentben. A Soundgarden Black Hole Sun című slágerével nyűgözte le a zsűrit, Mel B, a Spice Girls énekesnője pedig aranygombbal jutalmazta a produkciót.
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america ' s got talentspice girlsnene royalprodukció

Néhány perc alatt belopta magát a nézők szívébe a 16 éves Nene Royal, amikor júliusban a Zombie című sláger feldolgozásával állva tapsoló közönséget, négy igent és elképesztő dicséreteket kapott az America's Got Talent zsűrijétől. A fiatal thai zenész azóta sem lassított: legutóbbi produkciójával egyenesen a műsor döntőjébe jutott – adta hírül a Nationthailand.

Spice Girls
Mindenkit leénekelt a 16 éves thai lány, a Spice Girls sztárja pedig egyetlen gombnyomással a döntőbe küldte
Fotó: NBC / NBCUniversal

Nene ezúttal a Soundgarden legendás dalát, a Black Hole Sunt adta elő az élő negyeddöntőben. A 16 éves énekes-gitáros erőteljes énekléssel és energikus gitárjátékkal nyűgözte le a zsűrit, Mel B, a Spice Girls egykori tagja pedig megnyomta az aranygombot, vagyis a Live Golden Buzzert.

Ez azt jelenti, hogy Nene-nek már nem kell megküzdenie az elődöntőben: 

automatikusan a szeptember 22-i döntőbe került.

Spice Girls
16 éves énekes-gitáros erőteljes énekléssel és energikus gitárjátékkal nyűgözte le a zsűrit, A Spie Girls sztárja, Mel B pedig megnyomta a Live Golden Buzzert.
Fotó: NBC / NBCUniversal

Chris Cornell özvegye is megszólalt

A produkcióra nemcsak az America's Got Talent nézői figyeltek fel. Vicky Cornell, a 2017-ben elhunyt Soundgarden-frontember, Chris Cornell özvegye is méltatta Nene előadását.

A fiatal zenész produkciója ismét a figyelem középpontjába állította a Black Hole Sunt és Chris Cornell zenei örökségét.

Nene története különösen figyelemre méltó, hiszen a phuketi lány korábban az utcán zenélt, és autodidakta módon sajátította el a hangszeres tudását. 

Az America's Got Talent idei évadában pedig rövid idő alatt az egyik leginkább figyelt fiatal rockelőadó lett.

Már csak a döntő van hátra

Az „aranygomb” hatalmas előnyt jelentett azzal, hogy Nene-t egyből a fináléba repítette, a döntőben azonban már nem kap különleges elbírálást. Szeptember 22-én ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd rá, mint a többi finalistára, és kizárólag a nézők szavazatai döntenek.

Az amerikai közönség az NBC weboldalán, az NBC alkalmazásán és a TikTokon keresztül szavazhat. 

A győztes 1 millió dolláros, vagyis több mint 315 millió forintos fődíjat kap.

Nene Royal számára tehát már csak egyetlen fellépés választja el attól, hogy az America's Got Talent idei évadának győztese legyen.

 

 

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