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sorozat

Alig él már valaki az eredeti Star Trek sztárjai közül: mutatjuk, ki milyen utat járt be az Űrszekerek óta – galéria

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A sci-fi legnagyobb hatású sorozata volt. De vajon mi történt a sorozat óta a Star Trek főszereplőivel? Eláruljuk!
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sorozatstar trekretró

Hihetetlen, de a sci-fi legnagyobb hatású és legismertebb sorozata mindössze három évadot ért meg, mielőtt elkaszálták volna. A Star Trek 1966. szeptember 8-án indult útjára, az utolsó, 79. epizód pedig 1969. június 3-án került adásba először. Noha a rajongók igyekeztek megmenteni a szériát, sajnos nem jártak sikerrel. 

Leonard Nimoy (Spock) , William Shatner (James T. Kirk) és James Doohan (Montgomery Scott - Scotty), az eredeti Star Trek-sorozat sztárjai
Leonard Nimoy (Spock) , William Shatner (James T. Kirk) és James Doohan (Montgomery Scott - Scotty), az eredeti Star Trek-sorozat sztárjai
Fotó: Photo12.com - Collection Cinema

A Start Trek (avagy ahogy Magyarországon forgalmazták: Űrszekerek) megalkotója, Gene Roddenberry már a sorozat befejezésének évében elkezdett gondolkodni azon, hogy a mozivásznon folytatódhatnának az Enterprise csillaghajó legénységének kalandjai. Az első film végül 10 évvel később, 1979-ben jelent meg, melyet számos újabb követett. Majd 1987-ben útjára indult a Star Tren: Az új nemzedék című sorozat, teljesen új stábbal – és persze legénységgel. A rajongók a mai napig nem egyeztek meg arról, hogy Az új nemzedék vagy az eredeti sorozat a jobb, ám mi most ez utóbbi szereplőit vettük górcső alá galériánkban. Mutatjuk, ki milyen utat járt be a sorozat után!

Galériánkat az alábbi képre kattintva lapozhatod végig a Star Trek sztárjairól

Mutatjuk, milyen utat jártak be az eredeti Star Trek-sorozat sztárjai:

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Nichelle Nichols Has Passed Away
Walter Koenig
Galéria: Mi történt a Star Trek sztárjaival az eredeti sorozat óta?
Fotó: AFP, Northfoto
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Lássuk, milyen utat jártak be az eredeti Star Trek-sorozat színészei a hatvanas évek vége óta!

 

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