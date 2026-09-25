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Mark Hamill

Star Wars: Mark Hamill 5 titka, amit csak az igazi rajongók ismernek – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
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A 75. születésnapját ünneplő Emmy-díjas, amerikai színész neve örökre összeforrt Luke Skywalker karakterével. A legendás karaktert hat Star Wars moziban formálta meg 1977 és 2019 között. Mark Hamill a fiatal, majd egyre idősödő lázadó szerepéből sosem tudott igazán kilépni, így az Origo által összegyűjtött öt „titok” is a filmtörténet legismertebb sorozatához kötődik.
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Mark HamillszületésnapStar Warsgaléria

A Mark HamillLuke Skywalker–Star Wars tengelyen számos igaz és még több, a valóságot teljesen nélkülöző legenda kering Hollywoodban és persze szerte a galaxisban, ahol csak ismerik a George Lucas által megálmodott és megkreált világot. Az Origo most arra vállalkozott, hogy Mark Hamill 75. születésnapja alkalmából feltárjon öt olyan titkot, melyek egyrészt megalapozottak, másrészt nem forognak közszájon, csak a Sheldon Cooper-féle, elvetemült rajongók körében. Fun fact: Mark Hamill egyébként annak ellenére is sikeres színpadi és szinkronszínész lett, hogy a filmes világ már csak elvétve számolt vele, ha egy a galaxisikon kívüli karakter megformálására kerestek „csepűrágót”.

Star Wars A New Hope Star Wars un nouvel espoir La guerre des etoiles1977 directed by George LucasMark HamillCarrie FisherHarrison Ford.COLLECTION CHRISTOPHEL / RnB © Lucasfilm / Twentieth Century Fox Film Corporation (Photo by Lucasfilm / Twentieth Century Fo / Collection ChristopheL via AFP)
Az ikonikus filmtörténeti trió: Luke, Leia és Han Solo, azaz Mark Hamill, Carrie Fisher és Harrion Ford. Ők alapozták meg a Star Wars sikerét
(Fotó: LUCASFILM/Collection ChristopheL/AFP)
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1. Mark Hamill egy másik hangot is megszólaltatott A Birodalom visszavágban

A Birodalom visszavág Hoth bolygón játszódó evakuációs jelenetében egy hangosbemondó közli:

The first transport is away.

(Az első szállítóhajó már elindult). A hangot Mark Hamill adta. Vagyis Luke Skywalker megformálója ugyanabban a filmben egy másik, név és arc nélküli karakter „szerepében” is feltűnik, vagyis hallható.

2. Luke fénykardja valójában „visszafelé repült”

Az egyik látványos jelenetben Luke a Wampa barlangjában fekszik, majd az Erő segítségével magához húzza a hóban heverő fénykardját. A jelenetnél nem számítógépes effektet használtak. A trükk lényege az volt, hogy a fénykard mozgását ellentétes irányban vették fel, majd a felvételt visszafelé játszották le. Így a néző azt látja, mintha a kard a földről Luke kezébe repülne. Ezt a technikát ma már különösen érdekes látni, mert egy olyan korszakban készült, amikor a számítógépes vizuális effektek még nem álltak rendelkezésre a mai formájukban.

Hetvenöt éves lett a Star Wars sztárja.
Mark Hamill szeptember 25-én ünnepli 75. születésnapját (Fotó: Jeffrey Mayer)

4. Hamillnek tényleg elpattant egy ér a szemében a Star Wars szemétpréselős jeleneténél

Ez az egyik legjobb történet, mert maga Mark Hamill tisztázta a régóta terjedő legendát. Az Egy új reményben Luke, Han, Leia és Chewbacca a Halálcsillag szemétpréselőjében rekednek. A falak lassan összezáródnak. Hamill szándékosan erőlködött, hogy az arca vörös legyen, így téve hitelesebbé a kínlódását. Ennek következtében elpattant egy vérér a szemében. Az interneten később elterjedt egy másik változat, amely szerint Hamill azért sérült meg, mert visszatartotta a lélegzetét. Ezt ő maga cáfolta.

5. Hamill a meghallgatáskor még azt sem tudta, milyen filmet készül forgatni

Amikor 1976-ban meghallgatták a Star Wars főszerepére, Hamill nem kapta meg a teljes forgatókönyvet. Csak körülbelül 10-12 oldalt adtak át neki a meghallgatáshoz. A szövegben rengeteg olyan technikai kifejezés szerepelt, amelyet akkor még nem ismert, ezért nem volt biztos benne, hogy George Lucas komoly sci-fit készít-e, vagy valamiféle Flash Gordon-szerű paródiáról van szó. Harrison Forddal együtt próbáltak, és Hamill később elmondta, még azt sem igazán tudta, hogyan kellene előadnia a szöveget. A teljes forgatókönyvet csak akkor olvasta el, amikor már megkapta Luke szerepét. Sőt, egy másik interjúban Hamill elárulta, hogy eleinte azt feltételezte, Harrison Ford lesz a főszereplő, ő pedig valamilyen mellékszerepet kap majd mellette.

5. Mark Hamill és Sheldon Cooper: amikor Luke Skywalker adta össze Sheldont és Amy-t

A The Big Bang Theory 11. évadának fináléjában, a „The Bow Tie Asymmetry” című epizódban Mark Hamill saját magát alakítja. A történet szerint Howard Wolowitz megtalálja Hamill elveszett kutyáját, ezért Hamill egy szívességgel tartozik neki. Howard ezt arra használja fel, hogy Mark Hamill vezesse le Sheldon Cooper és Amy Farrah Fowler esküvőjét. A helyzet természetesen tökéletesen illik Sheldonhoz: amikor kiderül, hogy Luke Skywalker személyesen vezeti a szertartást, az esküvő pillanatok alatt Star Wars-kvízzé változik. Sheldon és a többiek egymás után tesznek fel kérdéseket Hamillnek a filmekről. Ő pedig próbálja leállítani őket. A legjobb poén, hogy Sheldon az esküvő után közli vele:

I have 4,000 things for you to sign.

Vagyis, hogy az esküvő után szeretné aláíratni idoljával a több mint 4000 Star Wars relikviáját.

Te tudtad hogy Luke Skywalker majd 20 évvel ezelőtt a Damjanich utcába költözött és magyarosította a nevét Szkájvóker Lajosra? Pedig de...

Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Mark Hamill, MarkHamill
Galéria: Az örök jedi: 75 éves lett Mark Hamill
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Mark Hemill siheder korában, vagyis az első Star Wars mozi forgatásán. Luke éppen Leia hercegnőt, vagyis Carrie Fishert védelmezi



 

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