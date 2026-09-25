Star Wars: Mark Hamill 5 titka, amit csak az igazi rajongók ismernek – Galéria

1. Mark Hamill egy másik hangot is megszólaltatott A Birodalom visszavágban

A Birodalom visszavág Hoth bolygón játszódó evakuációs jelenetében egy hangosbemondó közli:

The first transport is away.

(Az első szállítóhajó már elindult). A hangot Mark Hamill adta. Vagyis Luke Skywalker megformálója ugyanabban a filmben egy másik, név és arc nélküli karakter „szerepében” is feltűnik, vagyis hallható.

2. Luke fénykardja valójában „visszafelé repült”

Az egyik látványos jelenetben Luke a Wampa barlangjában fekszik, majd az Erő segítségével magához húzza a hóban heverő fénykardját. A jelenetnél nem számítógépes effektet használtak. A trükk lényege az volt, hogy a fénykard mozgását ellentétes irányban vették fel, majd a felvételt visszafelé játszották le. Így a néző azt látja, mintha a kard a földről Luke kezébe repülne. Ezt a technikát ma már különösen érdekes látni, mert egy olyan korszakban készült, amikor a számítógépes vizuális effektek még nem álltak rendelkezésre a mai formájukban.

Mark Hamill szeptember 25-én ünnepli 75. születésnapját (Fotó: Jeffrey Mayer)

4. Hamillnek tényleg elpattant egy ér a szemében a Star Wars szemétpréselős jeleneténél

Ez az egyik legjobb történet, mert maga Mark Hamill tisztázta a régóta terjedő legendát. Az Egy új reményben Luke, Han, Leia és Chewbacca a Halálcsillag szemétpréselőjében rekednek. A falak lassan összezáródnak. Hamill szándékosan erőlködött, hogy az arca vörös legyen, így téve hitelesebbé a kínlódását. Ennek következtében elpattant egy vérér a szemében. Az interneten később elterjedt egy másik változat, amely szerint Hamill azért sérült meg, mert visszatartotta a lélegzetét. Ezt ő maga cáfolta.