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Krokodilvadász

20 éve hunyt el a híres természettudós, Steve Irwin! Mutatjuk a legvadabb pillanatait

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Már két évtizede, hogy Ausztrália és az egész világ elvesztette a híres Krokodilvadászt. Steve Irwin humorával és műsoraival került be az emberek szívébe.
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Krokodilvadászsteve irwinkígyó

Mindössze 44 évesen vesztette életét Steve Irwin, miközben egy vízalatti dokumentumfilmet forgatott. Sokan tévedésben élnek, akik azt hiszik, hogy egy krokodil okozta a vesztét, mivel egy rája miatt hunyt el a híres természettudós. Steve Irwin halálát egy nem mindennapi gyászfolyamat követte, mivel Ausztráliában az egyik legismertebb televíziós személyiség volt akkoriban. Ma már fia vette át a stafétabotot, aki szintén mindenféle vadállattal foglalkozik.

Steve Irwin, a krokodilvadász.
Steve Irwin fia, Robert Irwin vitte tovább édespja örökségét (Fotó: Getty Images via AFP)

Steve Irwint orron harapta egy szakállas agáma

Bár a természettudós a krokodilok miatt vált híressé, nem mindig velük forgatott videókat. Néha a kisebb állatok miatt is ugyanolyan izgalom alakult ki benne, mint egy nagyobb krokodil láttán.

Az egyik alkalommal pedig egy szakállas agáma gondolta úgy, hogy nem tűri tovább a természettudós közeli jelenlétét és nekiugrik az orrának. Irwin pedig csak annyit mondott, hogy: Orron haraptál, te kis pimasz!

Egyéves fiával a kezében etetett meg egy krokodilt

Nem minden Steve Irwin döntést ünnepelt a közönség. Ennél a bizonyos esetnél sokan felháborodtak, hogy mennyire felelőtlen volt a természettudóstól saját fiát is bevinni a krokodilokhoz.

Irwin az eset után kiemelte, hogy fia sosem volt veszélyben, mivel az ottani állatkertben a krokodilokat senki nem ismerte jobban, mint ő. Ez az epizód azonban karrierje egyik legmegkérdőjelezhetőbb esete volt.

Kígyóval érkezett egy ausztrál televíziós díjátadóra

Ha Steve Irwin egy élő televíziós műsorban szerepelt, akkor mindig lehetett számítani valami meglepetésre. A The Logies az ausztrál televíziózás egyik legnagyobb díjátadója, így érthető, hogy sokan nem gondolták volna, hogy itt is meghúzza a váratlant. Azonban nem Steve Irwinről beszélnénk, ha ez így történt volna.

A videón először egy gumi kígyót dobott a színpadra, majd utána érkezett a nagy szenzáció. Egy élő kígyót emelt ki a színpad alól, ami után a közönség első sorában kisebb sikolyok hallatszódnak. Ezek után pedig a Krokodilvadász azt csinálta, amit a legjobban tud: mosollyal az arcán kezelt egy rendkívül veszélyes állatot.

Élőben harapta meg egy piton

Éppen a nyaka köré tekert egy mérges kígyót, miközben arról beszélt a műsorban, hogy nem fogja megharapni a kígyó. Pár másodperccel később pedig nyugodtan közölte a nézőkkel, hogy éppen most harapja a nyakát a piton.

Ezek után még arra is volt lelki jelenléte, hogy megkérje az operatőrt, hogy közelítsen rá a nyakára, ahol harapja a kígyó. Kicsit megemelte a hátsó részét és visszatért a beszélgetéshez. Egészen hihetetlen elképzelni, hogy valaki pókerarccal kezeljen egy ennyire veszélyes helyzetet.

Steve Irwin lesokkolta Amerika egyik legismertebb műsorvezetőjét

Mint fentebb említettük, egy élő műsorban mindig kell valami meglepőre számítani a híres természettudóstól. Azonban, amit Conan O'Brian műsorában tett Irwin, az mindenkit lesokkolt. A talk-show elején közölte, hogy először csak kisebb állatokat mutat majd meg a nézőknek, később pedig kicsivel nagyobbakat is.

Akkor még senki nem számított arra, hogy egy élő krokodilt fog a színpadra hozni Irwin. Az állatra egyből rá kellett feküdnie, mivel hirtelen megindult volna, ami után a műsorvezető egyszerűen idiótának nevezte. Erre pedig Irwin válasza annyi volt, hogy köszöni szépen.

 

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