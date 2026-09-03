Tavaly júniusban érkezett a bejelentés, hogy öt év házasság után a válás mellett döntött Stohl András és felesége, Vica. Az egykori pár egy közös kislány, Bella szülei, akit azóta is közösen nevelnek. A Jászai Mari-díjas színművész, televíziós és rádiós műsorvezető ezután a TV2 A Nagy Ő című műsorával kísérelte meg újra rátalálni az igazira, és bár a kapcsolata a választottjával, Krisztával egy darabig igen komolynak tűnt, végül mégis elengedték egymást. Mindeközben a volt felesége a hírek szerint valósággal kivirult új szerelme, Marci oldalán, akivel már össze is költöztek.

Stohl András és Vica öt év házasság után vált el / Fotó: Camera Kft./hot magazin!

Összeköltözött új párjával Stohl András volt felesége

Egy közeli ismerős a Storynak elárulta, szerinte szó sincs elhamarkodott döntésről, a pár kapcsolata szépen, természetes tempóban fejlődött idáig.

Nagyon boldogok. Most már együtt élik a közös kis életüket, hármasban

– utalt a jó barát a kis Bellára.