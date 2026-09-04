Nem kertelt a TV2 műsora kapcsán Stohl András: „Le fog tőle hidalni az egész ország”

Augusztus 24-én, hétfőn egy sajtótájékoztató keretein belül jelentették be, hogy szeptember 5-én elstartol a Megasztár 9. szezonja, majd szeptember 20-án a Sztárban Sztár új évada is megérkezik: ez utóbbi megújult zsűrivel várja a nézőket. Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi alkotják majd az ítészek csapatát. A műsorvezető, Till Attila, avagy Tilla azonban ebben az évadban is jelen lesz, két Sztárban Sztár All Stars után viszont most ismét olyan tehetségek mérik össze a tudásukat, akik eddig még sosem álltak ezen a színpadon.
A Sztárban Sztár különlegessége abban rejlik, hogy a résztvevők híres előadók bőrébe bújva mutatják meg a tehetségüket. A zsűritagok a sajtóeseményen elárulták, rendkívül kíváncsiak a versenyzők kreativitására, valamint arra is, hogyan birkóznak meg a kihívásokkal. Stohl András külön kiemelte, szerinte lesznek olyan pillanatok, amelyek garantáltan ámulatba ejtik majd a nézőket. Hozzátette, szerinte a Sztárban Sztárnak azért van évek óta ekkora sikere, mert mindig más karakterek, más hangi adottságok vannak, így minden évad meg tud újulni.
Lehet, hogy nem az fog a legjobban utánozni, aki egyébként a legnagyobb név közülük. Lehet, hogy épp az, aki a legfiatalabb, akiről még nem tudunk annyi mindent, úgy tud majd utánozni, hogy le fog tőle hidalni az egész ország. Ettől jó ez a műsor, sose tudod, mi a következő lépés
Összeköltözött új szerelmével Stohl András volt felesége
Tavaly júniusban érkezett a bejelentés, hogy öt év házasság után a válás mellett döntött Stohl András és felesége, Vica. Az egykori pár egy közös kislány, Bella szülei, akit azóta is közösen nevelnek. A Jászai Mari-díjas színművész, televíziós és rádiós műsorvezető ezután a TV2 A Nagy Ő című műsorával kísérelte meg újra rátalálni az igazira, és bár a kapcsolata a választottjával, Krisztával egy darabig igen komolynak tűnt, végül mégis elengedték egymást. Mindeközben a volt felesége a hírek szerint valósággal kivirult új szerelme, Marci oldalán, akivel már össze is költöztek.