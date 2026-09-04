Alig takart valamit Sydney Sweeney ruhája, ezt neked is látnod kell

Sydney Sweeney egy elegáns velencei estén viselte a feltűnő fehér ruhát, amely a Chanel 1987-es tavaszi–nyári kollekciójából származik. A közel negyvenéves darabot Athina Arostegui stylist választotta számára a Raffe Vintage kínálatából – írta meg a Reality Tea.

Sydney Sweeney Fotó: AdMedia / MediaPunch / AdMedia / MediaPunch

Sydney Sweeney képe ismét felkavarta az állóvizet

A pánt nélküli ruha leglátványosabb részlete a mély, szív alakú dekoltázs volt. A fűzős felsőrész szorosan követte a színésznő alakját, míg a csípőjén lágyan omló, részben áttetsző sifon tette még különlegesebbé az összeállítást. A vintage Chanel-darab így egyszerre idézte meg a nyolcvanas évek eleganciáját és a mai hollywoodi vörös szőnyeges stílust.

Korábban is többször írtunk Sydney Sweeney-ről az Origón. Beszámoltunk róla, hogy szexi tehenészlányként hódít az Americana című westernben, amelyben ismét egy egészen más oldalát mutatja meg a közönségnek.

Nemrég egy testhez simuló, dögös alakját hangsúlyozó overallban is kamera elé állt, a róla készült felvételek pedig pillanatok alatt felkavarták a rajongókat, akik elárasztották a kommentszekciót. Arról is írtunk, hogy az HBO Max kínálatába bekerült egy öt évvel ezelőtti filmje, amelyben Sydney Sweeney meztelen jelenetekben is látható.