Szeret vetkőzni: Sydney Sweeney új kampánya ismét alaposan felkorbácsolta a kedélyeket

A The Sun beszámolója szerint Sydney Sweeney az Eufória és A Fehér Lótusz sztárja az Instagramon közzétett videóban mutatta meg a fehérneműkollekció darabjait. A színésznő többek között a „Tit for Tat Triangle Bralette” nevű felsőt és a „No Show High Rise Short” alsót viselte, miközben sportos, fekete-fehér összeállításokat is bemutatott.

Sydney Sweeney ismét ledobta a ruháit. Fotó: NurPhoto via AFP /

Sydney Sweeney apró fehérneműben mutatta meg elképesztő alakját

A rajongók természetesen gyorsan reagáltak a felvételekre. Egyikük azt írta, hogy imádja a szettet, más pedig megjegyezte, hogy bár nagyon aranyosnak találja, ő maga biztosan nem nézne ki így benne.

Sweeney januárban indította el a Syrn márkát, és azóta több merész kampánnyal is felhívta magára a figyelmet. Nemrég egy fekete melltartóban, tangában és harisnyakötőben pózolt, miközben egy tortából falatozott.

A színésznő szeptember 12-én tölti be a 29. életévét.