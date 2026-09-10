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sydney sweeney

Szeret vetkőzni: Sydney Sweeney új kampánya ismét alaposan felkorbácsolta a kedélyeket

48 perce
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Sydney Sweeney ismét felkeltette rajongói figyelmét: a 28 éves színésznő apró fehér bralette-ben és hozzá illő fehérneműben pózolt saját márkája, a Syrn legújabb kampányában.
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sydney sweeneysyrnkampány

A The Sun beszámolója szerint Sydney Sweeney az Eufória és A Fehér Lótusz sztárja az Instagramon közzétett videóban mutatta meg a fehérneműkollekció darabjait. A színésznő többek között a „Tit for Tat Triangle Bralette” nevű felsőt és a „No Show High Rise Short” alsót viselte, miközben sportos, fekete-fehér összeállításokat is bemutatott.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney ismét ledobta a ruháit. Fotó:  NurPhoto via AFP /  

Sydney Sweeney apró fehérneműben mutatta meg elképesztő alakját

A rajongók természetesen gyorsan reagáltak a felvételekre. Egyikük azt írta, hogy imádja a szettet, más pedig megjegyezte, hogy bár nagyon aranyosnak találja, ő maga biztosan nem nézne ki így benne.

Sweeney januárban indította el a Syrn márkát, és azóta több merész kampánnyal is felhívta magára a figyelmet. Nemrég egy fekete melltartóban, tangában és harisnyakötőben pózolt, miközben egy tortából falatozott.

A színésznő szeptember 12-én tölti be a 29. életévét.

 

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