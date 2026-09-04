Sydney Sweeney két dögös szettben is villantott a velencei filmfesztiválon - galéria

Minden évben nagy szenzáció a Velencei filmfesztivál, ahol a legnagyobb külföldi sztárok vonulnak végig a vörös szőnyegen. Sydney Sweeney mellett Nina Dobrev kínos bakija vitte a prímet a tegnapi napon. Míg az első napon George Clooney kapott életmű díjat, addig a második napon inkább a ruhákon és a kínos jeleneteken volt a hangsúly.

Sydney Sweeney az estére már más ruhában érkezett (Fotó: Profimedia)

Sydney Sweeney ruhája és Nina Dobrev bakija érdekelte a legtöbb embert

A Vámpírnaplók gyönyörű színésznője éppen arra készült, hogy a fotósoknak pózol egyet gyönyörű estélyi ruhájában, amikor egy biztonsági ember arra kérte, hogy hagyja el a vörös szőnyeg területét. Szemmel láthatóan a színésznő is ledöbbent, a balhé helyett inkább csendben elfogadta a kérést és levonult a szőnyegről.

Az internet népe azonban egyből felháborodott a biztonsági őrön, aki a rajongók elmondása szerint pofátlan volt Nina Dobrevvel szemben. Az eset végül ennyivel lezárult és érkezhetett Sydney Sweeney, aki mindent kipakolt a filmfesztiválon. Mivel az Eufória sztárja az Armani nagykövete, az olasz divatmárka egyben a fesztivál szponzora is, így magát értetődő, hogy egy kirívó Armani ruhában érkezett a vörös szőnyegre.

Kate Mara testvére mellett jelent meg a velencei filmfesztiválon (Fotó: Lucia Sabatelli)

Hogy mi a tökéletes kiegészítő a vörös szőnyegre? A testvéred

Kate és Rooney Mara együtt jelentek meg a 83. alkalommal megrendezett velencei filmfesztiválon, ahol szemmel láthatóan is nagyszerű köztük az összhang. A Bucking Fastard film premierjére érkeztek a testvérek, akik együtt szerepeltek Orlando Bloomal, ő szintén jelen volt a vetítésen.

John Malkovich, Sam Rockwell és Steve Buscemi is részt vett a fesztiválon, mivel a Vadló Kilenc is tegnap este debütált. Egy akció-vígjáték, amiben az első két színész CIA ügynököket alakít. A vetítésen Rockwell felesége, Leslie Bibb is nagy sikert aratott, aki megdöbbentő szettben vonult végig a filmfesztivál vörös szőnyegén.