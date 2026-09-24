Napokon belül megszülethet Szabó Zsófi második gyermeke, méghozzá ebben az országban – nem, nem Magyarországon

Szabó Zsófi tavasszal jelentette be: másodjára is édesanya lesz, a kis Mendelnek érkezik egy testvérke. A tévés szeptember 22-én ünnepelte a 38. születésnapját, a baba pedig már tényleg bármelyik pillanatban megszülethet. Ráadásul nem is akárhol: a hírek szerint Svájcban.
Svájcban születik meg Szabó Zsófi második gyermeke
Zsófi Svájcban van már egy ideje. Ott akarja világra hozni a gyermekét egy helyi kórházban. A férjének egyébként van egy háza az alpesi országban, ott töltik most a napjaikat, mielőtt elérkezik a szülés ideje, amit már nagyon izgatottan várnak. Úgy tudom, szeptember végére-október elejére van kiírva, így a következő napokban adhat életet a babának
– magyarázta a Blikknek egy informátor.
Szabó Zsófi egyébként korábban elárulta: noha sokan ezt nem tudják róla, de imádja az anyaságot, és ha tehetné, főállású anya lenne.
"A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy keveset vagyok a gyerekemmel, pedig ez nem így van, csak ebből semmit nem osztok meg a közösségi médiában. Ha tehetném, lenne négy-öt gyerekem, és csak főállású anyuka lennék" – jelentette ki még 2025-ben.