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anyaság

Napokon belül megszülethet Szabó Zsófi második gyermeke, méghozzá ebben az országban – nem, nem Magyarországon

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A tévés nemrég ünnepelte a 38. születésnapját. Szabó Zsófi jelenleg az Alpokban várja második babája érkezését.
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anyaságSzabó Zsófiterhesség

Szabó Zsófi tavasszal jelentette be: másodjára is édesanya lesz, a kis Mendelnek érkezik egy testvérke. A tévés szeptember 22-én ünnepelte a 38. születésnapját, a baba pedig már tényleg bármelyik pillanatban megszülethet. Ráadásul nem is akárhol: a hírek szerint Svájcban.

Szabó Zsófi a hírek szerint Svájcban hozza világra második gyermekét
Szabó Zsófi a hírek szerint Svájcban hozza világra második gyermekét
Fotó: Mediaworks

Svájcban születik meg Szabó Zsófi második gyermeke

Zsófi Svájcban van már egy ideje. Ott akarja világra hozni a gyermekét egy helyi kórházban. A férjének egyébként van egy háza az alpesi országban, ott töltik most a napjaikat, mielőtt elérkezik a szülés ideje, amit már nagyon izgatottan várnak. Úgy tudom, szeptember végére-október elejére van kiírva, így a következő napokban adhat életet a babának

 – magyarázta a Blikknek egy informátor.

Szabó Zsófi egyébként korábban elárulta: noha sokan ezt nem tudják róla, de imádja az anyaságot, és ha tehetné, főállású anya lenne.

"A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy keveset vagyok a gyerekemmel, pedig ez nem így van, csak ebből semmit nem osztok meg a közösségi médiá­ban. Ha tehetném, lenne négy-öt gyerekem, és csak főállású anyuka lennék" – jelentette ki még 2025-ben.

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