Szabó Zsófi nem az első magyar sztáranyuka, aki külföldön szül

2017. decemberében született Szabó Zsófi első gyermeke, Mendel. Míg ő Magyarországon született, addig a műsorvezető most úgy döntött, hogy inkább egy nyugati országban, pontosabban Svájcban hozza világra második gyerkőcét. Egy informátor szerint Zsófi és férje már most az alpesi országban tartózkodnak, ahol már bármelyik napon megszülethet a pici. Állítása szerint Szabó Zsófi férjének egyik házában töltik a szülés előtti utolsó napokat és már nagyon izgatottan várják a nagy napot.
Szabó Zsófi fia már visszaült az iskolapadba
Izgalmas napokat él át a műsorvezető, mivel míg ő Svájcban pihen és készül a szülésre, addig fia már az iskolában tölti a hétköznapokat.
A gyermekem boldogsága számomra a legfontosabb; ha ő boldog, akkor én is
– fogalmazott korábban Szabó Zsófi.
Szerencsére nem kórházban kell átvészelnie ezeket a napokat Zsófinak, mivel férje Bassam Abouwatfa rendelkezik egy svájci ingatlannal, ahol kényelemben és szerelme mellett várja a pillanatot, hogy a karjaiban tarthassa második gyermekét.
Vasvári Vivien három gyermekét is Amerikában hozta világra
Először 2018-ban döntött úgy a korábbi luxusfeleség, hogy második gyermekét, Edwardot nem Magyarországon szeretné megszülni. Elmondása szerint a választás azért esett az Egyesült Államokra, pontosabban Miami városára, mivel így a gyermek megkaphatta az amerikai állampolgárságot, illetve a fiú nevét is angol írásmóddal írhatták le.
Vasvári Vivien harmadik és negyedik gyermekét is a Florida állambeli városban hozta világra. Korábban annak az ötletét sem vetette el az influenszer, hogy férjével, Bodnár Zsigmonddal még egy gyereket vállaljanak.
Mihalik Enikő évek óta Amerikában élt, amikor megszületett kislánya
A világszerte ismert modell már a 2000-es években kiköltözött az Egyesült Államokba, ahol modellként kereste kenyerét. 2020-ban megismerkedett jelenlegi férjével, Korányi Dáviddal, akivel egy évvel később összeházasodtak és nyáron megszületett első gyermekük is.
Mihalik Enikő, Eva Rose születése után sem hagyott fel a modellkedéssel és a mai napig aktívan jár fotózásokra. A modell és családja továbbra is New Yorkban él, ahol kislánya is született, ám korábban elárulta, hogy egy ideje hazahúz a szíve és szívesen visszaköltözne Magyarországra.
Mary Zsuzsi lánya Németországban született
A hatvanas évek egyik legismertebb énekesnője volt Mary Zsuzsi, aki férjhez ment Dobos Attilához, az elismert slágergyároshoz. Lányuk, Angéla pedig már akkor született, amikor a sikereik csúcsán úgy döntöttek a házasok, hogy inkább disszidálnak és Németországban folytatják karrierjüket. Ez azonban nem a tervek szerint alakult, ezért az édesapa visszatért fogorvosi pályájához, míg az édesanya beleszeretett Klapka Györgybe, az ismert üzletemberbe.
Ezek után Angéla és édesapja visszaköltöztek Magyarországra, ahol ismét sikerek követték őket. A családi viszony rendkívül bonyolult náluk, mivel Angélának egy édes és hét féltestvére született még. Az pedig a népes család mindegyik tagját összetörte lelkileg, amikor 2011 szentestéjén holtan találták Mary Zsuzsit.
Akkoriban a pajzsmirigyproblémájára is szedett pirulákat, s az este folyamán összekeverhette a tablettákat, altatóból véletlenül többet vehetett be. Ez vezethetett a tragédiához. Biztos vagyok benne, nem akart véget vetni az életének
– mondta egy korábbi interjújában Mary Zsuzsi lánya.
Palvin Barbi gyermeke is hamarosan megszületik
Jelenleg Los Angelesben él a magyar modell és férje, Dylan Sprouse. A házaspár idén tavasszal jelentette be, hogy első gyermeküket várják és már névjavaslatokat is kértek követőiktől. Bár hivatalosan nem erősítették meg, de valószínű, hogy az Amerikában élő páros babája Los Angeles-ben jön világra, sőt titokban már meg is születhetett.
Míg Palvin Barbi elsőre, addig Szabó Zsófi másodjára lesz hamarosan édesanya. Szinte bármelyik nap érkezhet a bejelentés, hogy valamelyikőjüknek megszületett gyermeke.