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Szabó Zsófi

Duplán ünnepel ma Szabó Zsófi: a születésnapos műsorvezetőnek bármikor megszülethet második gyermeke – Galéria

1 órája
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Óriási az izgalom a műsorvezető körül. Szabó Zsófi nem csak születésnapját ünnepelheti, ugyanis hamarosan újra anyuka lesz.
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Szabó ZsófiA Nagy DuettTv2 Mokkababavárásszületésnap

Különleges születésnapot ünnepelhet ma Szabó Zsófi: a műsorvezető nemcsak egy újabb évfordulót tudhat maga mögött, hanem élete egyik legfontosabb időszakának fináléjához is közeledik. Zsófi hivatalosan májusban jelentette be, hogy második gyermekét várja, de információink szerint már a célegyenesbe ért, és a baba érkezése már igencsak közel lehet. Így a műsorvezető akár már a születésnapja környékén is számíthat arra, hogy hamarosan megváltozik az élete.

Szabó Zsófi bármelyik pillanatban szülhet.
Szabó Zsófi terhes: Várandósságát idén májusban tette hivatalossá (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi idei születésnapja dupla örömmel telik

A várandósság híre annak idején nagy meglepetést okozott, hiszen Szabó Zsófi addig nem beszélt nyilvánosan arról, hogy újabb gyermeket vár. A közösségi oldalán végül egy megható bejelentéssel osztotta meg az örömhírt:

Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban

– írta. Szabó Zsófi korábban arról is beszélt, hogy a család és a karrier közötti egyensúly megtalálása komoly kihívást jelentett számára.

Szabó Zsófi egyelőre a családjára fog koncentrálni a munka helyett.
Zsófi várandóssága előtt a TV2 Mokka műsorát vezette, ahonnan el is búccsúztak tőle kollégiái (Fotó: Mediaworks)
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Szabó Zsófi babát vár – megható fotókkal jelentette be az örömhírt

Nagyon nehéz egyensúlyozni a család és a karrier között. A kulcs a bátorság. Fontos, hogy amikor egy nő érzi, mire vágyik, akkor a lehetőségeihez mérten ezt kövesse, ezt teremtse meg magának, mert sokan félünk. Ugyanebben a helyzetben vagyok én is: két elképesztően intenzív év után tudatosan döntöttem úgy, hogy több időt szeretnék otthon tölteni. Nekem ez nagy bátorság volt. Be kellett vállalnom, hogy azt mondják rám nőként, anyaként, hogy a munkahelyemen nem kellek

 – mesélte korábban a hot! magazinnak. Most azonban már csak az a kérdés, melyik pillanatban érkezik meg a kisbaba. Első gyermeke, Mendel 2017-ben született, így számára ez egy teljesen új életszakasz kezdete lehet: hamarosan kistestvér érkezik a családba.

Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Szabó Zsófi, SzabóZsófi
Galéria: Duplán ünnepelhet ma a születésnapos Szabó Zsófi
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Szabó Zsófi első várandóssága előtt a Jóban Rosszban sorozatban szerepelt

 

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