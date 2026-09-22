Duplán ünnepel ma Szabó Zsófi: a születésnapos műsorvezetőnek bármikor megszülethet második gyermeke – Galéria

Különleges születésnapot ünnepelhet ma Szabó Zsófi: a műsorvezető nemcsak egy újabb évfordulót tudhat maga mögött, hanem élete egyik legfontosabb időszakának fináléjához is közeledik. Zsófi hivatalosan májusban jelentette be, hogy második gyermekét várja, de információink szerint már a célegyenesbe ért, és a baba érkezése már igencsak közel lehet. Így a műsorvezető akár már a születésnapja környékén is számíthat arra, hogy hamarosan megváltozik az élete.
Szabó Zsófi idei születésnapja dupla örömmel telik
A várandósság híre annak idején nagy meglepetést okozott, hiszen Szabó Zsófi addig nem beszélt nyilvánosan arról, hogy újabb gyermeket vár. A közösségi oldalán végül egy megható bejelentéssel osztotta meg az örömhírt:
Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban
– írta. Szabó Zsófi korábban arról is beszélt, hogy a család és a karrier közötti egyensúly megtalálása komoly kihívást jelentett számára.
Nagyon nehéz egyensúlyozni a család és a karrier között. A kulcs a bátorság. Fontos, hogy amikor egy nő érzi, mire vágyik, akkor a lehetőségeihez mérten ezt kövesse, ezt teremtse meg magának, mert sokan félünk. Ugyanebben a helyzetben vagyok én is: két elképesztően intenzív év után tudatosan döntöttem úgy, hogy több időt szeretnék otthon tölteni. Nekem ez nagy bátorság volt. Be kellett vállalnom, hogy azt mondják rám nőként, anyaként, hogy a munkahelyemen nem kellek
– mesélte korábban a hot! magazinnak. Most azonban már csak az a kérdés, melyik pillanatban érkezik meg a kisbaba. Első gyermeke, Mendel 2017-ben született, így számára ez egy teljesen új életszakasz kezdete lehet: hamarosan kistestvér érkezik a családba.