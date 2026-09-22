Duplán ünnepel ma Szabó Zsófi: a születésnapos műsorvezetőnek bármikor megszülethet második gyermeke – Galéria

Különleges születésnapot ünnepelhet ma Szabó Zsófi: a műsorvezető nemcsak egy újabb évfordulót tudhat maga mögött, hanem élete egyik legfontosabb időszakának fináléjához is közeledik. Zsófi hivatalosan májusban jelentette be, hogy második gyermekét várja, de információink szerint már a célegyenesbe ért, és a baba érkezése már igencsak közel lehet. Így a műsorvezető akár már a születésnapja környékén is számíthat arra, hogy hamarosan megváltozik az élete.

Szabó Zsófi terhes: Várandósságát idén májusban tette hivatalossá (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi idei születésnapja dupla örömmel telik

A várandósság híre annak idején nagy meglepetést okozott, hiszen Szabó Zsófi addig nem beszélt nyilvánosan arról, hogy újabb gyermeket vár. A közösségi oldalán végül egy megható bejelentéssel osztotta meg az örömhírt:

Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban

– írta. Szabó Zsófi korábban arról is beszélt, hogy a család és a karrier közötti egyensúly megtalálása komoly kihívást jelentett számára.