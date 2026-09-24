Szacsvay László elárulta, mennyi pénzből él – sokakat döbbenthet meg a válasza

Szacsvay László a Neshama TV műsorában arról mesélt, hová sorolja magát a mai magyar társadalomban, és azt is elárulta, hogy havonta körülbelül mennyi a bevétele. A színész szerint ebben jelentős szerepe van a Nemzet Színésze címmel járó juttatásnak, amely nélkül sokkal nehezebb helyzetben lenne.

Szacsvay László színész elárulta havi keresetét (Fotó: MW Bulvár)

Ezt az összeget kapja Szacsvay László

Szacsvay László nem titkolta, hogy a színházi pálya mellett számára fontos biztonságot jelent a kitüntetéshez kapcsolódó havi összeg. „Hát talán egy bizonyos fajta középosztályba” – válaszolta arra a kérdésre, hogy hová sorolja magát a mai magyar társadalomban. Mint mondta:

Abban a szerencsében részesültem, hogy megkaptam a Nemzet Színésze kitüntetést. Ha az nem lenne, nagy gond lenne.

Szacsvay László betegsége: Több műtéten is átesett már a színész (Fotó: Polyák Attila)

A színész felidézte, hogy a címet 2000-ben alapították, és elmondása szerint Törőcsik Mari közbenjárásának is köszönhette, hogy megkaphatta.

A Nemzet Színésze státusz 630 000 forintot biztosít havonta, és ehhez hozzáadva a nyugdíjamat, körülbelül havi egy millió összejön

– mondta, valamint azt is megemlítette, hogy ezt a kitüntetést sok kitétel előzi meg: többek között a korhatár, illetve a Nemzeti Színházban eltöltött idő is. Szacsvay arról is beszélt, hogy tisztában van vele: sokaknak ez jelentős összegnek számít, amiről így vélekedett.

Van, aki erre azt mondja, szakadjon rá az ég, én 120 000-ből oldom meg a kiadásaimat

– fogalmazott, majd hozzátette: