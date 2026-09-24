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Szacsvay László

Szacsvay László elárulta, mennyi pénzből él – sokakat döbbenthet meg a válasza

1 órája
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Őszintén beszélt anyagi helyzetéről a színész. Szacsvay László szerint az összeg, amiből havonta gazdálkodik, egy bizonyos középosztálybeli társadalmi rétegbe sorolja őt.
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Szacsvay LászlójövedelemNemzet Színésze

Szacsvay László a Neshama TV műsorában arról mesélt, hová sorolja magát a mai magyar társadalomban, és azt is elárulta, hogy havonta körülbelül mennyi a bevétele. A színész szerint ebben jelentős szerepe van a Nemzet Színésze címmel járó juttatásnak, amely nélkül sokkal nehezebb helyzetben lenne.

Szacsvay László nyugdíja nem sok, de a Nemzet Színészeként járó pénzbeli juttatás sokat segít rajta.
Szacsvay László színész elárulta havi keresetét (Fotó: MW Bulvár)

Ezt az összeget kapja Szacsvay László

Szacsvay László nem titkolta, hogy a színházi pálya mellett számára fontos biztonságot jelent a kitüntetéshez kapcsolódó havi összeg. „Hát talán egy bizonyos fajta középosztályba” – válaszolta arra a kérdésre, hogy hová sorolja magát a mai magyar társadalomban. Mint mondta:

Abban a szerencsében részesültem, hogy megkaptam a Nemzet Színésze kitüntetést. Ha az nem lenne, nagy gond lenne.

Szacsvay László több műtéten esett át.
Szacsvay László betegsége: Több műtéten is átesett már a színész (Fotó: Polyák Attila)

A színész felidézte, hogy a címet 2000-ben alapították, és elmondása szerint Törőcsik Mari közbenjárásának is köszönhette, hogy megkaphatta.

A Nemzet Színésze státusz 630 000 forintot biztosít havonta, és ehhez hozzáadva a nyugdíjamat, körülbelül havi egy millió összejön

 – mondta, valamint azt is megemlítette, hogy ezt a kitüntetést sok kitétel előzi meg: többek között a korhatár, illetve a Nemzeti Színházban eltöltött idő is. Szacsvay arról is beszélt, hogy tisztában van vele: sokaknak ez jelentős összegnek számít, amiről így vélekedett.

Van, aki erre azt mondja, szakadjon rá az ég, én 120 000-ből oldom meg a kiadásaimat

– fogalmazott, majd hozzátette:

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Különböző rétegek vannak, és egyet azért válaszolnék neki: Lehet, hogy ő is, de én is megdolgoztam érte!

A színész az elmúlt időszakban egészségi nehézségei ellenére sem vonult vissza. Korábban arról beszélt, hogy több műtéten átesett, és több mint egy éve övsömör kínozza, ám továbbra is vállal fellépéseket és közönségtalálkozókat. Saját életfilozófiáját röviden így foglalta össze: „Aki leáll, az meghal.” 

@neshama.tv

Ennyiből élek havonta. Szacsvay László, a Nemzet Színésze volt M. Kiss Csaba vendége az Én és a pénz legújabb részében. A teljes adás a Neshama TV Youtube oldalán található!

♬ eredeti hang – Neshama TV - Neshama TV
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