„Nem téged akarlak látni!” – Elmérgesedett a viszony Szandi és a lánya között?

Új, izgalmakkal és mély érzelmekkel teli fejezet kezdődött Szandi életében, aki nemrégiben nagymama lett. Az énekesnő a TV2 Mokka című műsorának vendégeként Váczi Gergőnek és Proksa Szandrának mesélt élete egyik legboldogabb, ugyanakkor embert próbáló időszakáról. A stúdióban egyszerre volt jelen a határtalan családi öröm és az elmúlás feletti mély szomorúság, hiszen az újszülött kisbaba érkezése mellett Szandi a mentora és pályatársa, Fenyő Miklós elvesztését is gyászolja, hiába lassan már 9 hónapja a tragédiának. Az adásban őszintén feltárta, miként éli meg az új szerepét, hogyan alakul a kapcsolata lányával, Blankával, és miként próbál helytállni a színpadon a nehéz pillanatok ellenére.

Szandi lánya csodálatos unokával ajándékozta meg az énekesnőt (Fotó: hot! magazin)

Szandi unokája iránti szeretete végtelen

„Nem ismertem eddig ezt az érzést. Mondták, hogy ez egész más lesz, de valóban... olyan szerelmes vagyok” – fogalmazott meghatódva Szandi a műsorban, majd hozzátette: „Hála istennek minden rendben van, egészséges.” A pici Hazel Rose igazi többnyelvű családban nevelkedik Los Angelesben, édesanyja, Bogdán Blanka magyarul, brazil származású édesapja, Ricardo portugálul beszél hozzá, miközben a környezetükből az angolt szívja magába. Az új családi dinamika természetesen hozott magával édes, humoros pillanatokat is, hiszen Blanka tréfásan már nehezményezi, hogy az édesanyja figyelme szinte teljesen a csöppségre összpontosul.

Blanka már meg van sértődve. Minden nap beszélünk, mondom neki: nem téged akarlak látni, mutasd az unokámat! Erre mondta: anya, én vagyok a babád, nem ő, ő az én babám!

– mesélte mosolyogva az énekesnő.

Először lépett fel nagymamaként

A családi boldogság mellett azonban a színpadi kötelezettségek és a gyász is végigkísérték az elmúlt napokat. Szandi nagymamaként most lépett először közönség elé, ami lelkileg rendkívül összetett élmény volt számára: „Nagyon izgalmas volt, egyben szívfacsaró Fenyő Miklós miatt. A Margitszigeten lépett volna fel szombaton, ez ugye a történtek miatt nem jöhetett már létre. Az R-GO adott egy fergeteges koncertet, aminek én voltam a vendége” – idézte fel a hétvégi eseményeket. A koncerten felcsendült egy közös dal is, ami igazi csemegét jelentett a rajongóknak, ám a háttérben hatalmas lelki erőt igényelt az előadása.

Nagyon nehéz volt sírás nélkül beszélni az én Miklós bátyám nélkül.

A sűrű hétvége a Margitsziget után is folytatódott, ahol Szandi már a saját rockzenekarával állt színpadra. „Másnap az angyalföldi Utcabálon léptem fel a rockzenekarommal. A legnagyobb klasszikusokat játsszuk, amiket mindenki ismer” – mesélte, kiemelve, hogy a műsorukban a jól ismert slágerek mellett egyre több saját dal is helyet kap, sőt, a régi Szandi-slágereket is áthangszerelve, dögös, rockos köntösben adják elő, beleértve a közönségkedvenc Nyugi dokit is.