Exkluzív: hajszálon múlott Kozsó élete szeptember 11-én – Így menekült meg az Ámofutók sztárja

Huszonöt év telt el a történelem egyik legsötétebb napja, 2001. szeptember 11-e óta, ám a sebek azóta sem gyógyultak be teljesen azokban, akik közvetlen közelről élték át a New York-i tragédiát. Kozso, az Ámokfutók frontembere ma is éles, megrázó részletességgel emlékszik vissza arra a kedd reggelre, amely örökre megváltoztatta az életét. Egy apró, szinte jelentéktelennek tűnő véletlennek köszönhető, hogy ma egyáltalán mesélni tud a történtekről.
Egy New Jersey-i buliból a manhattani pokolba: napra pontosan 25 éve történt szeptember 11.
A történet 2001 szeptemberében indult, amikor Kozso teljes stábjával és az Ámokfutókkal Amerikába utazott egy nagyszabású fellépéssorozatra. A New Jersey-ben tartott hatalmas sikerű koncert után másnap New Yorkban várt rájuk a következő óriási fellépés. A csapat feldobott hangulatban készült a fellépésre, és a szabadidejüket városnézéssel tervezték eltölteni, a célpont a Világkereskedelmi Központ (WTC) ikertornyainak kilátója volt:
Nagyon készültünk, hatalmas volt a hangulat bennünk és a stábban is. Úgy voltunk vele, hogy a délutáni és esti buli előtt még elmegyünk megnézni a várost, megcsodáljuk Manhattan felhőkarcolóit
– emlékezett vissza Kozso. A sors azonban közbeszólt. A stáb női tagjai a bérelt szálláson nekiláttak az előkészületeknek, és a vártnál kissé tovább tartott a szépítkezés és az igazítás. Ez a pár perces csúszás – amit akkor még talán sokan bosszankodva fogadtak – végül az életüket mentette meg: „Ha a csajok nem sminkelnek egy kicsit tovább, ha nem csúszunk el azzal az aprósággal, mi pontosan akkor lettünk volna fent a torony tetején, amikor a csapás érte az épületet. A mai napig hiszek benne, hogy ez nem a véletlen műve volt. Az őrangyalaink vigyáztak ránk” – fogalmazott a zenész.
Ép ésszel felfoghatatlan borzalom
Amikor elindultak Manhattan felé, a hidaknál és az utcákon már érezhető volt a kaotikus, fojtogató légkör. Ahogy közeledtek a tornyokhoz, a szemük láttára bontakozott ki a felfoghatatlan tragédia. Kozso lelkileg mélyen megsérült attól, amit ott látott, a gomolygó füst, az utcán menekülő, kétségbeesett emberek tízezrei és a megállíthatatlanul becsapódó borzalom mély nyomot hagyott benne. Kozso – aki abban az időben nemcsak előadóként, de nemzetközi producerként is aktívan dolgozott, többek között a Time Warner kötelékében New Yorkban – a rendezőjével és az operatőrével együtt a helyszínen maradt a csapás utáni órákban és napokban.
A metróval sem lehetett normálisan közlekedni, a megállók le voltak zárva, csak jóval arrébb tudtunk feljönni a felszínre. Mivel független producerként rendelkeztünk a megfelelő sajtóengedélyekkel és kártyákkal, beengedtek minket az elzárt területek közelébe. Kamerát ragadtunk és dokumentáltunk mindent. Beszéltünk azokkal az emberekkel, akik kétségbeesetten keresték a szeretteiket a romok és a halottak között. Leírhatatlan volt a fájdalom és a káosz.
Élő adásban hitték őt őrültnek
A tragédia pillanataiban Kozso igyekezett Magyarországra is eljuttatni a híreket. Amikor meglátta az első becsapódást, majd a második torony összedőlését, azonnal telefonált a magyar médiumoknak: „Betelefonáltam a rádióba, még élőben próbáltam elmondani, mi történik körülöttünk. Remegtem, beszélni is alig tudtam a sokktól. Ők először azt hitték, hogy csak hülyéskedem, vagy valami rossz tréfáról van szó, nem akarták elhinni, hogy ez a valóság. Felfoghatatlan volt az egész” – idézte fel a megpróbáltatásokat. A tragédia után az amerikai légteret teljesen lezárták, így Kozsóék csaknem két hétig nem tudtak visszatérni Magyarországra. Amikor végül hazajutottak, az általuk rögzített megrázó felvételeket és interjúkat átadták a vezető hazai tévécsatornáknak, hogy a magyar közönség is első kézből láthassa a megrázó emberi sorsokat és a helyszínen küzdő mentőcsapatok emberfeletti munkáját.
Tisztelet a hősöknek és a lelki gyógyulás útja
Kozso életében a tűzoltók és az egyenruhások mindig is kiemelt helyet foglaltak el – különösen azért, mert édesapja testvére maga is elismert tűzoltóparancsnok volt Magyarországon. A New York-i események után ez a tisztelet még inkább elmélyült benne: „A koncerteken azóta sem csak a közönséget ünneplem. A mentőket, a tűzoltókat, a rendőröket tapsoltatom meg újra és újra. Amit azok az emberek ott, a Ground Zerónál tettek, és amit a megmentőink nap mint nap tesznek az életben, az maga a csoda. Az emberéletnél nincs drágább” – mondta meghatódva.
A traumát azonban rendkívül nehéz volt feldolgoznia. Bár évtizedeken át rendszeresen dolgozott és alkotott az Egyesült Államokban – Floridában, Los Angelesben és New Yorkban egyaránt –, hosszú évekig képtelen volt visszatérni a tragédia helyszínére:
Közel húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy összeszedjem a bátorságomat. 55 éves koromban végül elmentem az új felhőkarcolóhoz, a One World Trade Centerhez, és felmentem a tetejére. Látni akartam az új épületet, érezni akartam az élet és az újrakezdés erejét. Szükségem volt erre a 15-20 évre, hogy a lelkemben lezárjam ezt a fejezetet.
Huszonöt évvel a történtek után Kozso még mindig mély hálával gondol arra, hogy él, és hogy a zenéjével szeretetet és pozitív energiát adhat az embereknek. Úgy érzi, a szerencse, a sors és az őrangyalok aznap új esélyt adtak neki és a csapatának – egy olyan esélyt, amellyel azóta is minden egyes nap igyekszik méltó módon élni.