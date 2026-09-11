A szeptember 11-i terrortámadás miatt nem futott be külföldön Marcellina: meglepő vallomást tett az énekesnő

A mai napig felfoghatatlan az a borzalom, amit 2001. szeptember 11-én éltek át New York lakosai. A világ egyik legborzasztóbb, ám biztos, hogy leghíresebb terrortámadása 25 évvel ezelőtt történt, amelynek emlékére drónokkal idézték vissza a World Trade Centert. Azonban a több száz ember életet követelő tragédia olyan következményekkel járt, amikre sokan nem is gondolnak. Ilyen esetekben csak pitiáner dolognak számít egy félbetört karrier, ám Marcellina korábban elárulta, hogy az ő életében is meghatározó nap maradt 2001. szeptember 11.

Marcellina karrierje során folyamatosan szembetalálta magát balszerencsés helyzetekkel, a szeptember 11-i történések több szempontból is befolyásolták őt (Fotó: Mediaworks Archív)

Marcellina a szeptember 11-i terrortámadások miatt nem írhatta alá szerződését

A 73 éves művésznőnek nem, hogy nem voltak támogatói, még különböző események is hátráltatták abban, hogy elérje álmait. Korábban egy podcast műsorban árulta el az énekesnő, hogy pontosan milyen események történtek, ami miatt végül soha nem sikerült feltörnie.

Dubajban voltam egy világkiállításon, ahol két hónapra szerződtettek volna és akkor meghalt a sejk. Ott ilyenkor úgy van, hogy két hónapig szinte semmi nem történik és csend van. Szóval abból a szerződésből nem lett semmi

– mesélte Marcellina.