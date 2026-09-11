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9/11

A szeptember 11-i terrortámadás miatt nem futott be külföldön Marcellina: meglepő vallomást tett az énekesnő

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Már 25 éve történt a világ egyik legpokolibb terrortámadása, amikor két repülő csapódott be a híres World Trade Centerbe. A szeptember 11-i tragédia azonban magyar sztárok karrierjét is befolyásolta, mivel Marcellina éppen Amerikában tervezett aláírni egy szerződést, ám végül ez nem jött össze.
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9/11Marcellinaszeptember 11.

A mai napig felfoghatatlan az a borzalom, amit 2001. szeptember 11-én éltek át New York lakosai. A világ egyik legborzasztóbb, ám biztos, hogy leghíresebb terrortámadása 25 évvel ezelőtt történt, amelynek emlékére drónokkal idézték vissza a World Trade Centert. Azonban a több száz ember életet követelő tragédia olyan következményekkel járt, amikre sokan nem is gondolnak. Ilyen esetekben csak pitiáner dolognak számít egy félbetört karrier, ám Marcellina korábban elárulta, hogy az ő életében is meghatározó nap maradt 2001. szeptember 11.

Marcellina a szeptember 11-i terrortámadások miatt nem lett világhírű.
Marcellina karrierje során folyamatosan szembetalálta magát balszerencsés helyzetekkel, a szeptember 11-i történések több szempontból is befolyásolták őt (Fotó: Mediaworks Archív)

Marcellina a szeptember 11-i terrortámadások miatt nem írhatta alá szerződését

A 73 éves művésznőnek nem, hogy nem voltak támogatói, még különböző események is hátráltatták abban, hogy elérje álmait. Korábban egy podcast műsorban árulta el az énekesnő, hogy pontosan milyen események történtek, ami miatt végül soha nem sikerült feltörnie.

Dubajban voltam egy világkiállításon, ahol két hónapra szerződtettek volna és akkor meghalt a sejk. Ott ilyenkor úgy van, hogy két hónapig szinte semmi nem történik és csend van. Szóval abból a szerződésből nem lett semmi

– mesélte Marcellina.

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Egy ilyen balszerencse után nem hinné az ember, hogy ez még egyszer megtörténhet, azonban a következő eset már sokkal tragikusabb ennél. „Kimentem Las Vegasba és berepültek a repülők a tornyokba. 2001. szeptember 11-én kellett volna aláírnom a szerződésemet. Minden meghalt Las Vegasban, megszűnt élni a város” – jelentette ki Marcellina.

Marcellina akár világsztár is lehetne ma.
A 25 évvel ezelőtti terrortámadás során Marcellina élete is gyökeresen megváltozott (Fotó: Fem3)

Marcellina kijelentései mindenkit sokkoltak

Az énekesnő állításából az is kiderült, hogy a terrortámadás nemcsak az érintetteket, hanem mindenkit ledöbbentett. Korábban nem tapasztalt még senki ilyet és abban a pillanatban elkönyvelték, hogy már egy teljesen más világban élünk.

Marcellina világhírnevét nem érte el, ám ez csak egy történet a sok közül a tragédia árnyékában.

Szeptember 11-i terrortámadás
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