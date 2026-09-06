"Elszerződött egy másik társulathoz” – Így búcsúzott a világtól a titokban, méltósággal küzdő Szerencsi Éva

2004. szeptember 6-án a magyar színjátszás az egyik legtisztább, legbájosabb arcát veszítette el: 52 éves korában elhunyt Szerencsi Éva. Az Abigél felejthetetlen Vitay Ginája éveken át méltósággal, a nyilvánosságot teljesen kizárva harcolt a daganatos betegséggel, miközben a kollégái és a rajongói semmit sem sejtettek a szörnyű kór hercehurcáiról. Utolsó napjaiban, amikor a Ruttkai Éva Színház igazgatója új szereppel kereste, a férje csak annyit mondott: „Éva elszerződött egy másik társulathoz”.

Szerencsi Éva halála: titokban, méltósággal küzdött a betegséggel - Fotó: Ilovszky Béla

A titokban vívott, hároméves harc

Szerencsi Éva életébe a negyvenes évei végén köszöntött be az a megérdemelt, harmonikus családi béke, amelyre mindig is vágyott. Második férjével, Pándi Andrással alkottak egy párt, amikor az orvosok három évvel a halála előtt diagnosztizálták nála a rákot.

A színésznő a kemény kemoterápiás kezelések és műtétek ellenére szilárdan elhatározta, hogy a betegségét nem teszi a közvélemény beszédtémájává. Úgy vélte: „Ha az ember mindent kipakol, nem lesz hová visszavonulnia, amikor baj éri és erőt kell gyűjtenie”. A fájdalmakat és a félelmet magába zárta, a színházi próbákra és az előadásokra pedig az utolsó pillanatig úgy járt be, hogy senki sem látta rajta a szenvedést.

Szerencsi Éva halála: „Elszerződött egy másik társulathoz”

2004 szeptemberének elején Szerencsi Éva szervezete végleg feladta a küzdelmet, állapota hirtelen válságosra fordult, és kórházba szállították. Férje mindvégig a kezét fogva reménykedett a csodában, ám a színésznő szeptember 6-án reggel örökre lehunyta a szemét.

A halálhírt a férj egészen megrendítő és költői módon tudatta a szakmával. Amikor Szalai Zsolt, a Ruttkai Éva Színház akkori igazgatója hétfő reggel felhívta a családot, hogy felajánlja a színésznőnek az Apácák című musical egyik főszerepét, Pándi András elcsukló hangon csak ennyit felelt: „Éva nem tudja elvállalni, mert elszerződött egy másik társulathoz”.

Végső akarata: néma búcsú

Szerencsi Éva nemcsak életében, de halálában is kerülte a teátrális drámákat és a felesleges felhajtást. Végakarata szerint semmilyen nyilvános temetést, hivatalos színészi búcsúztatót vagy beszédeket nem tarthattak. Kifejezett kérése volt, hogy sírhelye se legyen, és koszorúkat se vigyenek neki.