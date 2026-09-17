Agyonverték az ismert színészt, megkötözve találtak rá az otthonában – szörnyű részletek derültek ki

Hátborzongató tragédia áldozata lett egy televíziós színész, aki korábban a Doctor Who és a Casualty című sorozatokban is feltűnt. A férfit megkötözték, majd brutálisan agyonverték.

Agyonverték Gary Sullert, a Doctor Who színészét

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Agyonverték Gary Sullert, a Doctor Who színészét

A támadás annyira kegyetlen volt, hogy a színész olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekkel az igazságügyi szakértők jellemzően autóbalesetek áldozatainál találkoznak. Holttestére megkötözve találtak rá dél-walesi, cwmbrani otthonában.

A brutális gyilkosság hátterében egy tragikus szerelmi háromszög állt: a színész egy drogfüggő szexmunkásért rajongott, akinek egy másik férfival is kapcsolata volt. A két rivális között egyre súlyosabb konfliktus alakult ki.

Gary Suller 45 éves volt, amikor 2011. szeptember 6-án meggyilkolták. Életét a heroinfüggő Barry Bowyer oltotta ki, akit korábban már erőszakos bűncselekmények miatt is elítéltek. A végzetes szerelmi háromszög középpontjában az egykori szexmunkás, Katie Gilmore állt. Suller meggyilkolása miatt indult 2012-es büntetőperben az akkor 27 éves nő maga is elismerte, hogy egymás ellen játszotta ki a két férfit.

Gary Suller Katie iránt érzett szerelme és megszállottsága végül tragikus következményekkel járt: a szerelmi rivalizálás a színész életébe került.

Gary Suller élete és karrierje

A walesi Gary Suller olyan legendás brit televíziós sorozatokban szerepelt, mint a Doctor Who és a Casualty.

A kétgyermekes édesapa számos kisebb és mellékszerepet kapott a televízióban. Feltűnt a Doctor Who egyik karácsonyi különkiadásában, de láthatták a nézők a hosszú ideje futó Casualty című kórházsorozatban, valamint a The Bill című bűnügyi drámában is. A brit televízió képernyőjén gyakran alakított rendőrt vagy börtönőrt.

Suller a Mr Nice című filmben is szerepet kapott, később pedig a rendezés felé is nyitott. A Goldie Lookin’ Chain rapegyüttessel közösen egy gyerekeknek szóló oktatófilmet is rendezett, amely a bűnözés témáját dolgozta fel – írja a Daily Star.