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isztambul

Otthonában hunyt el a népszerű színész, barátnője talált rá

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Halálának körülményei nem tisztázottak. A színészt napok óta nem tudta elérni barátnője, megtörtént a legrosszabb.
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isztambulserhat kılıçszínész

51 éves korában, Isztambulban meghalt Serhat Kılıç török színész, akit a magyar nézők az Ezel - Bosszú mindhalálig sorozatból és Téli álom című filmből ismerhetnek. 

A színészt barátnője is gyászolja
A színészt barátnője is gyászolja
Fotó:  Unsplash

Meghalt Serhat Kılıç színész 

Serhat Kılıç holttestére barátnője talált isztambuli otthonában, miután már napok óta nem tudta elérni a férfit. Kılıç halálának körülményeit vizsgálják. 

Úgy tudni, az aggódó barátnő hétvégén Serhat Kılıç házához ment, mert már csütörtök óta nem adott hírt magáról. Mivel kopogásra sem nyitott ajtót a férfi, ezért a nála lévő kulccsal bement a házba, a színész azonban addigra már nem lélegzett. Özlem Esmergü elmondta, hogy Kılıçnek limfómája volt, azt ugyanakkor még nem tudni, mi a haláleset oka.

 

 

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