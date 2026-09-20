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színésznő

Aggasztó bejegyzést osztott meg Az emlékmás színésznője

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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„Gratulálok, nyertetek, feladom” - írta Instagram-oldalán Kate Beckinsale. A brit színésznő oldalán az aggasztó poszt mellett minden más eltűnt.
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színésznőaz emlékmáskate beckinsale

Kate Beckinsale brit színésznő vasárnap hajnalban két rendkívül nyugtalanító bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ami komoly aggodalmat váltott ki a követői körében.

Aggasztó bejegyzést osztott meg a brit színésznő, Kate Beckinsale.
Aggasztó bejegyzést osztott meg a brit színésznő, Kate Beckinsale. Fotó: Michael Mattes

Aggasztó bejegyzést osztott meg a brit színésznő

Az Underworld, a Pearl Harbor - Égi háború, az Aviátor, a Távkapcs és Az emlékmás 53 éves sztárja a profilján egy teljesen fekete fotót tett közzé, amelyre mindössze annyit írt: „Viszlát”. Mindeközben az Instagram-történetében egy útkereszteződés feletti szivárvány képét osztotta meg a „Gratulálok, nyertetek, feladom” kísérőszöveggel.

Az amúgy is vészjósló posztok mellett a színésznő az összes korábbi bejegyzését letörölte a közösségi oldaláról, az Instagram-bemutatkozásában pedig elhelyezett egy linket, amely a BBC Caroline Flack brit műsorvezető 2020-as öngyilkosságáról szóló cikkére mutat.

Bár a TMZ megkereste Beckinsale sajtóképviselőjét, egyelőre nem kaptak választ az ügyben. A színésznő korábban már többször hangot adott annak, hogy a közösségi médiában kapott kegyetlen, testét kritizáló kommentek és a magánéleti veszteségei rendkívüli módon megviselik a mentális egészségét.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

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