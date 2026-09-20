Aggasztó bejegyzést osztott meg Az emlékmás színésznője

Kate Beckinsale brit színésznő vasárnap hajnalban két rendkívül nyugtalanító bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ami komoly aggodalmat váltott ki a követői körében.
Aggasztó bejegyzést osztott meg a brit színésznő
Az Underworld, a Pearl Harbor - Égi háború, az Aviátor, a Távkapcs és Az emlékmás 53 éves sztárja a profilján egy teljesen fekete fotót tett közzé, amelyre mindössze annyit írt: „Viszlát”. Mindeközben az Instagram-történetében egy útkereszteződés feletti szivárvány képét osztotta meg a „Gratulálok, nyertetek, feladom” kísérőszöveggel.
Az amúgy is vészjósló posztok mellett a színésznő az összes korábbi bejegyzését letörölte a közösségi oldaláról, az Instagram-bemutatkozásában pedig elhelyezett egy linket, amely a BBC Caroline Flack brit műsorvezető 2020-as öngyilkosságáról szóló cikkére mutat.
Bár a TMZ megkereste Beckinsale sajtóképviselőjét, egyelőre nem kaptak választ az ügyben. A színésznő korábban már többször hangot adott annak, hogy a közösségi médiában kapott kegyetlen, testét kritizáló kommentek és a magánéleti veszteségei rendkívüli módon megviselik a mentális egészségét.
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