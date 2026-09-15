Szinetár Dóra születendő unokája érkezéséről vallott: így készül a nagymama szerepre

Szinetár Dóra életében hamarosan egy egészen új fejezet kezdődik: a színésznő hamarosan nagymama lesz. A Család-barátban elárulta, milyen érzésekkel várja első unokája érkezését, és azt is bevallotta, egyelőre még nehéz elképzelnie, milyen lesz majd az új szerepben.

Szinetár Dóra nemsokára nagymama lesz (Fotó: MW Bulvár)

Szinetár Dóra fiának hamarosan megszületik az első gyermeke

Szinetár Dóra számára a család mindig is kiemelt helyet foglalt el az életében, így természetesen különleges izgalommal tölti el, hogy hamarosan új családtag érkezik hozzájuk. Fia, Lőcsei Márton és felesége első gyermeküket várják, ami nemcsak a fiatal pár számára hatalmas mérföldkő, hanem a színésznőnek is. Bár az örömét semmi sem árnyékolja be, saját bevallása szerint még keresi a helyét ebben az új élethelyzetben.

A nagymamaság ugyanis teljesen más szerep lesz számára, mint amit eddig megszokott. Miközben édesanyaként már sok tapasztalatot szerzett, az unoka érkezése egy újfajta szeretetet és kapcsolatot hozhat az életébe. Dóra pedig egyelőre még csak próbálja elképzelni, milyen érzés lesz majd először a karjában tartani a kisbabát, akit most még csak várnak.

Úgy vagyok a nagymamasággal, mint annak idején az anyukasággal, hogy nagyon-nagyon örülök neki, nagyon várom, de fogalmam sincs, hogy milyen lesz. De mindenki azt mondja, hogy ez az egyik legjobb dolog a világon, úgyhogy biztos az lesz

– mondta a műsorban.