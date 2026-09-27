"Leírhatatlan érzés!" – gólyahír: megszületett Szinetár Dóra unokája

Csodálatos hírt közölt Facebook-oldalán Szinetár Dóra: nagymama lett, megszületett idősebb fia, Lőcsei Márton első gyermeke.
Ezt a nevet kapta Szinetár Dóra unokája
Nagymama lettem. Leírhatatlan érzés. De ami ennél is szebb és boldogságosabb, hogy az én Marci fiam Apuka lett. Isten Hozott, kicsi Panka!
– írta közösségi oldalán a színésznő, aki korábban elárulta: hatalmas mérföldkő ez nem csak a fia, de az ő életében is. Ugyanakkor azt is bevallotta: bizony még meg kell találnia a helyét a nagymamaszerepben.
"Úgy vagyok a nagymamasággal, mint annak idején az anyukasággal, hogy nagyon-nagyon örülök neki, nagyon várom, de fogalmam sincs, hogy milyen lesz. De mindenki azt mondja, hogy ez az egyik legjobb dolog a világon, úgyhogy biztos az lesz" – magyarázta nem sokkal Panka érkezése előtt Szinetár.