"Leírhatatlan érzés!" – gólyahír: megszületett Szinetár Dóra unokája

Csodálatos hírt közölt Facebook-oldalán Szinetár Dóra: nagymama lett, megszületett idősebb fia, Lőcsei Márton első gyermeke.

Szinetár Dóra nagymama lett: nagyobbik fiának megszületett a kislánya

Fotó: MW Bulvár

Ezt a nevet kapta Szinetár Dóra unokája

Nagymama lettem. Leírhatatlan érzés. De ami ennél is szebb és boldogságosabb, hogy az én Marci fiam Apuka lett. Isten Hozott, kicsi Panka!

– írta közösségi oldalán a színésznő, aki korábban elárulta: hatalmas mérföldkő ez nem csak a fia, de az ő életében is. Ugyanakkor azt is bevallotta: bizony még meg kell találnia a helyét a nagymamaszerepben.

"Úgy vagyok a nagymamasággal, mint annak idején az anyukasággal, hogy nagyon-nagyon örülök neki, nagyon várom, de fogalmam sincs, hogy milyen lesz. De mindenki azt mondja, hogy ez az egyik legjobb dolog a világon, úgyhogy biztos az lesz" – magyarázta nem sokkal Panka érkezése előtt Szinetár.