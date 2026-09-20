Szobor készül Szolnoki Péterről! Megkönnyezték a rajongók a videót

A szörnyű tragédia után sokan vettek könnyes búcsút az énekestől és rengetegen kísérték el utolsó útjára. Korábban napvilágot látott egy olyan hír, miszerint Salgótarjánban, Szolnoki Péter szülővárosában, teret neveznek el róla, illetve egy szobort is állítanak neki. Most egy másik műalkotásról van szó, mivel Megyeri János szobrászművész, aki egyben az énekes barátja volt, Budapesten képzeli el a saját keze által formált szobrot.

Szolnoki Péter szobor készül, amelyet jövőre szeretne átadni az alkotó (Fotó: Mediaworks)

Szolnoki Péter barátja szívszorítóan emlékezett meg róla

Számomra Peti olyan volt, akit bármikor felhívhattam és ő is bármikor felhívhatott. Amikor találkoztunk, akkor nagyon mély beszélgetések voltak közöttünk, amiket az ember csak egy baráttal tud megosztani. Nincs sok barátom, de ő volt az egyik

— jegyezte meg a szobrászművész az Újságmúzeumnak adott interjújában.

Szolnoki Péterről már a halála előtt is sejteni lehetett, hogy nagy a probléma. Megyeri János elárulta, hogy mennyit beszéltek egymással a zenész utolsó napjain. „Amikor bekerült a kórházba és megtudtam, hogy baj van, akkor természetesen felvettem vele a kapcsolatot és az első üzenetekre még válaszolt is. Aztán már csak szívecskézett és egy idő után már semmi válasz nem érkezett. Akkor már lehetett tudni, hogy nagy a baj” — emlékezett vissza Megyeri János.

Szolnoki Péter barátja őszintén vallott az első alkalomról, amikor megtudta, hogy elhunyt az énekes (Fotó: Mediaworks)

A szobrászat afféle terápiát jelent Megyeri Jánosnak

Végig azt gondoltam, hogy Peti ki fog jönni a kórházból, hiszen tízenpár évvel ezelőtt ugyanezzel a problémával volt bent. Amikor meghalt, akkor viszont egy terápia volt nekem a szobrászat. Isten ezt az eszközt adta nekem a kezembe, hogy elkészíthettem az ő portréját

— jelentette ki Szolnoki Péter barátja.

Megyeri János kiemelte, hogy Budapesten szeretné elhelyezni a szobrot pár művész barátjával együtt. A terv szerint jövő év május 22-én szeretnék átadni Szolnoki Péter születésének napján. Az alábbi videó nagy sikert aratott a Facebookon, számos rajongót meghatotta a művész gyönyörű gesztusa. A Szolnoki arcát megformáló alkotásról pedig többen megjegyezték, mennyire élethűre sikerült.