Szívszorító látvány: így néz ki ma Sztankay István sírja - fotók

Szeptember 12-én van a magyar színjátszás egyik legnagyobb és legkarizmatikusabb alakja, Sztankay István halálának évfordulója. A legendás művész, akinek sármos hangja és felejthetetlen alakításai egy egész ország szívébe bekerültek, immár több mint egy évtizede távozott az égi társulathoz, 2014. szeptember 12-én hunyt el Sztankay István. Az évforduló alkalmából megnéztük, hogyan fest most a Nemzet Színészének végső nyughelye.

Sztankay István már 12 éve nincs velünk - Fotó: Beliczay László

Megindító látvány fogadja a rajongókat Sztankay István sírjánál

A Farkasréti temetőben található síremlék csendes méltósággal nyugszik a fák között. A síron egy örökzöld terül szét, lassan benövi a legendás színész sírkövét is. Egyetlen szál fehér rózsa van a közepére szúrva.

Sztankay István sírja

Fotó: Markovics Gábor

Drámai utolsó napok: Önként mondott le az életről

Sztankay István 2014. szeptember 12-én, életének 79. évében hunyt el, ám az utolsó évei szörnyű fájdalomban és méltatlan küzdelemben teltek. Fia, Sztankay Ádám korábban megrázó őszinteséggel vallott édesapja drámájáról: a színészlegenda Alzheimer-kórral küzdött.

A betegség leginkább lelkileg törte meg a mindig elegáns és fess művészt. Rettenetesen félt az időskori feledékenységtől, és attól, hogy a memóriája cserben hagyja a színpadon. Amikor állapota súlyosbodott, mély depresszióba esett. Halála előtt nem volt hajlandó sem enni, sem inni, így a szervezete teljesen feladta a harcot. Családja körében, békében érte a halál, miután lélekben már korábban elköszönt a földi léttől.

Sztankay István sírja

Fotó: Markovics Gábor

A csillésfiú, akiből legenda lett

Sztankay István útja a csúcsig cseppet sem volt zökkenőmentes. Görögkatolikus pap gyermekeként a kommunista rendszerben esélytelennek tűnt a továbbtanulása. Dolgozott segédkántorként, kifutófiúként, sőt, építkezéseken csillésként és anyagmozgatóként is, mielőtt harmadik nekifutásra végre felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára.

A Nemzeti Színház, a Madách Színház és a József Attila Színház deszkáin is korszakos alakításokat nyújtott. Olyan mozik tették halhatatlanná, mint a Hattyúdal vagy a zseniális Bors sorozat. Schütz Ilával alkotott színpadi kettősük a magyar színháztörténet legemlékezetesebb párosai közé tartozik. Sármos, rekedtes orgánumát pedig egy ország imádta Jean-Paul Belmondo és Tony Curtis állandó magyar hangjaként.