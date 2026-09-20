Dögös táncosok gyűrűjében nyitotta Tilla a 2026-os Sztárban Sztárt

Már mindenki tűkön ülve várta a Sztárban Sztár új évadát, ami most végre elkezdődött. Tilla házigazdaként egy igazán vagány nyitánnyal, vonult be, ahonnan természetesen - lévén az ország házibulija - a dögös táncosok, a konfetti, és a tűz sem hiányoztak. Majd a négy tagú zsűri, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi is bevonult, akiket természetesen hatalmas üdvrivalgással fogadott a közönség. Az ítészek azt is elárulták, hogy állnak neki az új évadnak.

Tilla látványos nyitánnyal indította a Sztárban Sztár 2026-os évadának első adását (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia, némi kihagyással ugyan, de immár 9. alakalommal tér vissza a zsűribe, így mondhatni rangidősnek számít a műsor ítészei között, de ő most is épp olyan nagy lelkesedéssel jön, mint először.

Én nagyon izgatott vagyok! És ezt szeretem a legjobban ezt a formátumát, amikor új énekesek vannak. Van, aki 6 éve vagy nem is tudom mióta nem szerepelt ilyen műsorban. Illetve vannak sötét lovak, akik még soha nem szerepeltek, így nem tudjuk mit tudnak

- mondta a gyönyörű műsorvezető.

A Sztárban Sztár zsűrije hatalmas energiával robbant be a stúdióba, alig várják a produkciókat (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár zsűrije még sosem dolgozott így együtt

Bár az ítészek mindegyike ült már korábban emögött a pult mögött, de ez a kvartett, így még sosem dolgozott együtt. Papp Szabi az elmúlt két Sztárban Sztár All Stars évadból ugyan kimaradt, de amikor újra megkeresték a műsor készítői, egy percig sem gondolkozott a visszatérésen.

„Jó újra itt! Mielőtt belekezdenénk ebbe az egészbe, kéz feltartással szavazzuk meg, hogy én vagyok az elnök” - viccelődött Papp Szabi. Persze itt nem is nekik, hanem a Sztárban Sztár versenyzőinek van igazán nehéz dolga, akik ilyenkor már izgatottan - vagy épp rettegve - várják a produkciójukat, amik között idén is biztosan lesz néhány igazán meghökkentő, mint például Kovács Áron Meghan Trainorként vagy Brasch Bence Kasza Tibi alakítása, amiket már mindenki alig vár!