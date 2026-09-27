Sztárban Sztár: Ma este újra berobban a TV2 nagy sikerű showműsora!

Újabb izgalmas este elé néznek a TV2 nézői, ugyanis ma, vasárnap este folytatódik a Sztárban Sztár 2026-os évada. A tizenkettedik évad első élő show-ja óriási sikert aratott, a versenyzők látványos produkciókkal és elképesztő átalakulásokkal bizonyították, hogy idén is rengeteg meglepetés vár a közönségre.

A Sztárban Sztár első adásában Gallusz Niki és Roy búcsúzott a műsortól (Fotó: Szabolcs László)

Folytatódik a Sztárban Sztár 12. évada

A TV2 egyik legsikeresebb showműsora a második élő adással jelentkezik, a kulisszák mögött pedig gőzerővel zajlik a felkészülés. A tíz versenyben maradt énekes már javában készül arra, hogy ismét egy teljesen új karakter bőrébe bújjon.

Az első élő show-ban Gallusz Nikolett és Kohánszky Roy kapta a legkevesebb pontot és szavazatot, így ők búcsúztak a mezőnytől. Emiatt ma este már csak tíz versenyző folytatja a küzdelmet: Mohamed Fatima, Ádám Szofi, Komonyi Zsuzsi, Lola, Tóth Abigél, Kovács Áron, Gudics Máté, Brasch Bence, Dr. Mátyás és Takács Nikolas mind azt várják, hogy ma is megmutassák, mennyire sokoldalú előadók.

A produkciók sorsát ezúttal is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Papp Szabi, vagyis a Sztárban Sztár zsűrije értékeli, Till Attila pedig ezúttal is látványos belépőre készül.

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