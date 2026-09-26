Ádám Szofi fél évre letette a piát, és kevesebbet dohányzik

Ádám Szofi az első élő show-ban Amy Winehouse bőrébe bújt, és produkciójával a Sztárban Sztár zsűrijét is lenyűgözte: mind a négy ítész maximális pontszámmal jutalmazta. A fiatal előadóra azonban vasárnap újabb embert próbáló feladat vár, ugyanis az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesét, Darát kell megformálnia. Szofi az Origónak mesélt a felkészülésről, a kihívásokról és arról is, hogyan élte meg az első élő adást.
A Sztárban Sztár 2026-os évadának második élő adására készül Szofi
Az új karakter megformálásához nemcsak énekben, hanem fizikailag is fel kell készülnie. Szofi szerint különösen nagy szerepe lesz a megfelelő légzéstechnikának, ami számára nem egyszerű feladat.
Ehhez a feladathoz tüdő kell. A baj csak az, hogy dohányzom, és szeretek is dohányozni. Az énektanárnak, Katának megígértem, hogy le fogom tenni, de egyelőre csak ott tartok, hogy kevesebbet szívok. Úgy készülök erre, hogy elmegyek futni, és közben telefonon beszélek mindig valakivel, így edzem a tüdőmet. Több barátom is segít a készülésben, Frey Timi is átjött, és Hegyes Berci is segít, szóval számíthatok rájuk.
Bár a színpadon magabiztosan teljesített, az első élő adást megelőző időszak korántsem volt könnyű számára. Szofi elárulta, hogy az izgalom a felkészülés során is erősen hatással volt rá, a produkció pillanatában azonban végül sikerült átadnia magát a szerepnek.
„Az első adás előtt nagyon izgultam, úgy feküdtem le minden este, hogy sírtam. A produkció előtt is izgultam, de amikor kimondták a nevemet, akkor azt éreztem, hogy ez az, végre, karácsony! Még röhögtem is magamban, majd aztán megláttam anyukámat Ramóna mögött, és láttam, hogy elkezdett sírni. Na, amikor ezt megláttam, kicsit rám jött a kacagás, de komolynak kellett tartanom a tekintetem, és inkább nem néztem oda, hanem hagytam, hogy szálljon belém a szellem.”
A Sztárban Sztár szereplője az alkoholt is mellőzi
Az első fellépés előtt egy alkoholmentes sörrel próbált ráhangolódni az estére. Az énekesnő arról is beszélt, hogy jelenleg tudatosan tartózkodik az alkoholtól.
Az volt a jó, hogy előtte lehúztam egy alkoholmentes sört. Ugyanis most nem iszom, letettem a piát fél évre. Tavaly is megcsináltam ezt, fél év után a tizedik napon ittam először, és azóta meg voltam vadulva, de cserébe születtek jó dalok.
Szofi a zsűri maximális pontszámát természetesen hatalmas örömmel fogadta.
„Nagyon hálás voltam a zsűrinek, amiért ilyen jó pontokat kaptam. Mind a négyükre felnézek, és igazából engem a kritika sem zavar, ugyanis ha építő, akkor azt mindenképpen megfogadom.”
A következő adásig azonban sűrű napok várnak rá. Az énekesnőnek nemcsak a Sztárban Sztár próbáira kell koncentrálnia, hanem az első szólófellépésére is készül.
„Most is készülök, minden erőmet és energiámat belefektetem. Szükségem is lesz rá, ugyanis most szombaton lesz az első szólófellépésem, hajnalban fogok hazaérni, utána pedig nem lesz sok időm a pihenésre. Kicsit nehéz lesz, de fiatal vagyok, úgyhogy úgy vagyok vele, majd ötvenévesen ráérek pihenni.”