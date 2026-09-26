Ádám Szofi fél évre letette a piát, és kevesebbet dohányzik

Ádám Szofi az első élő show-ban Amy Winehouse bőrébe bújt, és produkciójával a Sztárban Sztár zsűrijét is lenyűgözte: mind a négy ítész maximális pontszámmal jutalmazta. A fiatal előadóra azonban vasárnap újabb embert próbáló feladat vár, ugyanis az idei Eurovíziós Dalfesztivál győztesét, Darát kell megformálnia. Szofi az Origónak mesélt a felkészülésről, a kihívásokról és arról is, hogyan élte meg az első élő adást.

Ádám Szofi első produkciója lenyűgözte a Sztárban Sztár zsűrijét (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának második élő adására készül Szofi

Az új karakter megformálásához nemcsak énekben, hanem fizikailag is fel kell készülnie. Szofi szerint különösen nagy szerepe lesz a megfelelő légzéstechnikának, ami számára nem egyszerű feladat.

Ehhez a feladathoz tüdő kell. A baj csak az, hogy dohányzom, és szeretek is dohányozni. Az énektanárnak, Katának megígértem, hogy le fogom tenni, de egyelőre csak ott tartok, hogy kevesebbet szívok. Úgy készülök erre, hogy elmegyek futni, és közben telefonon beszélek mindig valakivel, így edzem a tüdőmet. Több barátom is segít a készülésben, Frey Timi is átjött, és Hegyes Berci is segít, szóval számíthatok rájuk.

Bár a színpadon magabiztosan teljesített, az első élő adást megelőző időszak korántsem volt könnyű számára. Szofi elárulta, hogy az izgalom a felkészülés során is erősen hatással volt rá, a produkció pillanatában azonban végül sikerült átadnia magát a szerepnek.

„Az első adás előtt nagyon izgultam, úgy feküdtem le minden este, hogy sírtam. A produkció előtt is izgultam, de amikor kimondták a nevemet, akkor azt éreztem, hogy ez az, végre, karácsony! Még röhögtem is magamban, majd aztán megláttam anyukámat Ramóna mögött, és láttam, hogy elkezdett sírni. Na, amikor ezt megláttam, kicsit rám jött a kacagás, de komolynak kellett tartanom a tekintetem, és inkább nem néztem oda, hanem hagytam, hogy szálljon belém a szellem.”

A műsorban is csak alkoholmentes sört ivott Ádám Szofi (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár szereplője az alkoholt is mellőzi

Az első fellépés előtt egy alkoholmentes sörrel próbált ráhangolódni az estére. Az énekesnő arról is beszélt, hogy jelenleg tudatosan tartózkodik az alkoholtól.

Az volt a jó, hogy előtte lehúztam egy alkoholmentes sört. Ugyanis most nem iszom, letettem a piát fél évre. Tavaly is megcsináltam ezt, fél év után a tizedik napon ittam először, és azóta meg voltam vadulva, de cserébe születtek jó dalok.

Szofi a zsűri maximális pontszámát természetesen hatalmas örömmel fogadta.