Brasch Bence magassarkút húzott: Ő lesz a legdögösebb nő a Sztárban Sztárban?

Brasch Bence a Sztárban Sztár következő adásában ismét alaposan átalakul. Az énekes az előző adásban Kasza Tibiként állt színpadra, és remekül sikerült az énekes megformálása, vasárnap azonban egy egészen más karakter bőrébe kell bújnia: ezúttal egy igazi világsztárt, Tina Turnert kell megformálnia.

Brasch Bence a Sztárban Sztár első adásában Kasza Tibit formálta meg (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár 2026-os évadában második élő adásában nőt alakít Brasch Bence

A feladat már önmagában sem egyszerű, hiszen Bencének nemcsak az énekhangját és a jellegzetes előadásmódot kell elsajátítania, hanem a színpadi mozgásra és a megjelenésre is nagy hangsúlyt kell fektetnie. Úgy tűnik, az énekes semmit nem akar a véletlenre bízni, és már a próbákon igyekszik minél jobban belehelyezkedni a legendás énekesnő karakterébe.

Erről árulkodik a legutóbbi Instagram-története is, amelyen egy meglehetősen szokatlan kellék is feltűnt: Bence magassarkú cipőben próbált. A tükrös próbateremben készült fotón ugyan egyelőre csak a lábai láthatók, de a látványból így is egyértelmű, hogy az énekes komolyan veszi a feladatot. Ráadásul a magassarkú kifejezetten jól áll neki, így úgy tűnik, a Tina Turner-féle átalakulás első lépése már meg is történt.

Brasch Bencének egészen jól áll a magassarkú (Fotó: Instagram / Brasch Bence)

Brasch Bence Tina Turner lesz - Már magassarkúban próbál

Az énekes láthatóan nem szeretne félmunkát végezni. Ha valakit, akkor Tina Turnert ugyanis nem lehet egyszerűen csak elénekelni: a karakterhez hozzátartozik az a különleges energia, dinamika és magabiztos színpadi jelenlét is, amely miatt az énekesnő évtizedeken át meghatározó alakja volt a zenei világnak. Bence pedig már a próbateremben elkezdte gyakorolni, milyen lehet ez a szerep. A fotó alapján még az sem zavarja, ha ehhez néhány szokatlanabb eszközt is be kell vetnie. A magassarkú pedig különösen beszédes választás, hiszen Tina Turner ikonikus megjelenésének és színpadi mozgásának is fontos része volt ez a típusú lábbeli.

Egy biztos: Bence már most belead apait-anyait, hogy vasárnap ne egyszerűen Brasch Bencét, hanem valóban Tina Turnert lássuk a színpadon.