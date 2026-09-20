Stohl András beleszeretett a Shakiraként rázó Dr. Mátyásba? „Mondtam a Claudiának, hogy én felmegyek b*zdmeg"

Dani Mátyás, azaz Dr. Mátyás Shakiraként állt színpadra a Sztárban Sztár első adásában. Az influenszer láthatóan kényelmetlenül érezte magát ebben a szerepben, de a zsűri egyenesen imádta a produkciót, annyira, hogy a végén állva tapsoltak neki. Sőt, Stohl András kicsit bele is szeretett az ál-Shakirába.

Dr. Mátyás Sztárban Sztáros produkciója mindenkit levett a lábáról, a zsűri állva tapsolt (Fotó: Szabolcs László)

Dr. Mátyás gyerekként szerepelt Az ének iskolája című műsorban, ám végül nem helyezkedett el énekesként. Így a TikTok sztár most 13 év kihagyás állt újra színpadra, és bizony azonnal egy igen nehéz feladatot kapott. Shakira Dai Dai és Waka Waka című dalainak egyvelegét kellett színpadra vinnie, ahol bizony szexi riszából nem volt hiány, de láthatóan könnyűszerrel megugrotta, sőt Stohl Andrást egyenesen levette a lábáról.

„Stohlt alig bírtam visszafogni, hogy ne szaladjon be és vigyen haza” – mondta Liptai Claudia.

Ez nem vicc! Rendkívül vonzó volt, nagyon szép voltál, mindjárt az elején, ahogy ott térdeltél és előre volt hajtva a fejed. Volt egy olyan gesztusod, ahol be akartál hívni, és én mondtam a Claudiának, hogy én felmegyek b*zdmeg. Aztán volt egy pillanat, amikor feltetted a kezed és elmosolyodtál, akkor is kész voltam, és a végén, ahogy megölelted ezeket a gyerekeket, teljesen olyan volt, mint Shakira, és annyira áradt belőled a szeretet, hogy egyszerűen meg kellett veszni

– vallotta be Stohl András.

Dr. Mátyás első produkciója hatalmas siker volt, Stohl András kicsit bele is szeretett (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár zsűrije ezt várta a műsortól

Az ítészek annyira belelkesültek a produkció hatására, hogy természetesen maximum pontot adtak Dr. Mátyásnak, aki így holtversenybe került az eddig egyedüliként hibátlan teljesítményt nyújtó Sofival. Emellett azt is kimondták, pontosan ezek a pillantok azok, amik miatt igazán szeretik a műsort.

„Ez a Sztárban Sztár! Figyelj, egyszerűen mindent megtettünk, hogy ne téged nézzünk, mert gyerekeket hoztunk, táncosokat hoztunk, de annyira jó voltál, brutális erővel, mindent ide tettél. Gyönyörű vagy, ha Kovács Áronra azt mondtam, hogy szép, te gyönyörű vagy!” - jelentette ki teljes extázisban Clau.