Dr. Mátyás elárulta, mi az igazi célja a Sztárban Sztárral

Újabb izgalmas kihívás vár Dr. Mátyásra a Sztárban Sztár második élő adásában. Az énekes ezúttal az R-GO frontemberét, Szikora Robit alakítja, és bár a feladat ezúttal is tartogat nehézségeket, örömmel fogadta, hogy most egy férfi előadót formálhat meg. Az Origónak arról is mesélt, milyen célokat tűzött ki maga elé a műsor után.

Dr. Mátyás első produkciója lehengerelte a Sztárban Sztár zsűrijét (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának egyik kedvence Szikora Robi lesz

Dr. Mátyás számára már önmagában az is könnyebbséget jelent, hogy ezúttal nem kell egy női karakter bőrébe bújnia. Ugyanakkor Szikora Robi jellegzetes hangja és előadásmódja miatt így sem számít egyszerű feladatra.

„Nagyon örültem neki személy szerint. Végre egy férfi karaktert formálhatok meg! Az előző heti feladat a tánc miatt összetett és nagyon nehéz volt. Persze Szikora Róbert bőrébe bújni se lesz egyszerű. Ez az átalakulás másért nehéz, de az, hogy az ember a neménél maradhat, azért nagy segítség.”

A második produkció során elsősorban az énekhang pontos utánzására szeretne koncentrálni. Míg az előző fellépésén a tánc és a mozgás is komoly figyelmet igényelt, most a hangbeli hasonlóság kerülhet a középpontba.

Itt főként most a hangutánzásé lesz a főszerep, mert a Shakira produkciónál a tánc azért nagyon intenzív volt, és ott több dologra kellett figyelni.

A fiatal előadó azt is fontosnak tartja, hogy a műsor során minden karakterhez tisztelettel közelítsen. Nem szeretné, ha az általa megformált hírességek csupán egy-egy eltúlzott gesztus vagy poén miatt válnának emlékezetessé.

„Bármilyen feladatot fogok kapni a jövőben, mindenkihez ugyanolyan tisztelettel fogok idézőjelesen hozzányúlni, és nem szeretnék egyik produkcióból sem paródiát csinálni.”

Dr. Mátyás szeretne színházban dolgozni (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár szereplője szeretne színházban dolgozni

Dr. Mátyás számára az első élő adás nemcsak szakmai, hanem személyes szempontból is meghatározó élmény volt. A jövőben szeretne a színház világában is kipróbálni magát, és hosszabb távon az énekesi, valamint a színészi pályát egyaránt elképzelhetőnek tartja.

Egyébként zseniális élmény volt az első adás. Nagyon jó a légkör, és nagyon szeretek színpadon lenni. Remélem, majd színházban is dolgozhatok a jövőben. Nem titok, hogy ez az egyik célom, hogy énekes-színész legyek. Persze, most végeztem a jogi egyetemen, de ez úgymond egy B opció.

Bár a színház fontos cél számára, bizonyos műfajoktól távolabb érzi magát. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy egy számára szokatlan szerep sem jelent feltétlenül akadályt, hiszen a Sztárban Sztárban már megtapasztalta, hogy a komfortzónáján kívül is képes teljesíteni.