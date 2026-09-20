„Ez nem mélyvíz, hanem a Mariana-árok” – 13 éve nem állt színpadon a Sztárban Sztár versenyzője

Dani Mátyás, vagy ahogy a közösségi médiában a legtöbben ismerik, Dr. Mátyás is versenybe száll a Sztárban Sztár 2026-os évadában, hogy megmutassa nem csak az énekléshez, a színészethez is van tehetsége. Persze a TikTok sztárjának nincs könnyű dolga, ugyanis amellett, hogy 13 éve nem áll színpadon, női előadót kell alakítania. Erről a kihívásról most lapunknak mesélt.

Dr. Mátyás is versenyez a Sztárban Sztár új évadában, bár igencsak nehéz feladatot kapott (Fotó: Szabolcs László)

Dr. Mátyás TikTok-oldalán már rengeteg rajongóval rendelkezik, akik a tartalomgyártás mellett az éneklésben is támogatják, de ő sokkal inkább szórakozásként fogja fel ezt a műsort. Ennek ellenére persze rengeteg munkát fektet bele.

„Most abszolváltam az egyetemet, és ez egy jó kikapcsolódásnak tűnik, illetve színészként szeretnék dolgozni a jövőben, amihez ez szintén egy remek lehetőség. Viszont 13 éve nem álltam színpadon. A többiekhez képest, akik napi szinten énekelnek, hozzá vannak szokva a reflektorfényhez, nekem sokkal többet kellett készülnöm az első adásra és persze ez a következő hetekben is így lesz, de nagyon szorgalmas vagyok, és nagyon szeretnék bent maradni. Szóval, minden erőmmel azon leszek, hogy teljesítsek. Nekem ez egy álom, amiből nem szeretnék felébredni még egy darabig” – kezdte őszintén.

Emellett viszont el kell ismernem, hogy abszolút kimozdít a komfortzónámból ez az első produkció. Ez nem mélyvíz, hanem a Mariana-árok konkrétan. De bízom benne, hogy meg tudom ugrani, mert nagyon intenzív, de nagyon izgalmas héten vagyok túl, rengeteget gyakoroltam és úgy érzem, hogy kellőképpen felkészültem

– mondta az Origónak.

Dr. Mátyás a Sztárban Sztár 12. évadának első adásában Shakirát fogja alakítani (Fotó: TV2)

A Sztárban Sztár énekesének mindent be kell vetnie

Dr. Mátyás Shakira személyében nemcsak azért kapott nehéz feladatot, mert nőként kell színpadra állnia, hanem mert emellett komoly koreográfia is tartozik a dalhoz, amit bizony szintén nem lehet lespórolni.

„Végig táncol az énekesnő a produkcióban, meg nyilván énekel, szóval egyszerre kell hozni a női karaktert, a női énekhangot és a női táncmozdulatokat. Eléggé komplex a feladat, és szerintem a legnehezebb benne, hogy ezeket összeollózzam. Mindent megtanultam, megy külön az ének, megy külön a tánc is, viszont a kettő együtt nem egyszerű, de szerintem megtettem, amit lehetett, és ott már csak élvezni szeretném” – vallotta be Mátyás.

Az viszont hatalmas szerencse, hogy Shakira mindig mezítláb lép fel: így énekel és táncol, nem visel magassarkút vagy hasonló cipőt a színpadon. Ezt a nehézséget megúsztam

– tette még hozzá.