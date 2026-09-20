Döbbent a stúdióban: ez a két versenyző nem folytatja a Sztárban Sztárt

Vasárnap este berobbant a Sztárban Sztár 2026-os évada, ahol, ahogy az lenni szokott, szinte csak kapkodtuk a fejünket a döbbenetes produkciók között. Persze a zsűri most sem volt vajszívű, eleinte igencsak fukarkodtak a pontokkal. És bár volt, aki adás győztesként már nyugodtan várhatta a szavazás további eredményét, de akadt olyan is, akit a zsűrinek kellett megmentenie. Két versenyző pedig alighogy elkezdődött a verseny, már el is búcsúzott. Mutatjuk kik ők!

A zsűri és a nézők egyöntetű véleménye alapján, Dr. Mátyás produkciója volt a legjobb a Sztárban Sztár első adásában (Fotó: Szabolcs László)

Dr. Mátyás hatalmasat alakított Shakiraként, így a zsűri nem csak állva tapsolt, de természetesen maximum ponttal jutalmazta. A szavazók pedig szintén egyetértettek az ítészek véleményével, azaz, hogy ez a Dai Dai előadás volt az, amiről igazán szól ez a műsor, így ő került ki győztesként a mai adásból, ezzel együtt pedig könnyedén továbbjutott a második fordulóra, amit a szerény énekes hatalmas döbbenettel fogadott. Rajta kívül azonban csak 9 másik előadó folytathatja a versenyt, akik között természetesen a másik három maximum pontos versenyző, Ádám Sofi, Takács Nikolas és Tóth Abigél is helyet kapott.

A Sztárban Sztár zsűrije és a nézők szavazatai alapján Gudics Máté menekült meg a veszélyzónából.(Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár versenyzői csak tízen maradtak

Bár Dr. Mátyás Shakirája igazán magával ragadóra sikerült, Kovács Áron Meghan Trainorként már nem aratott ekkora sikert a zsűrinél, de a nézők nem értettek egyet, és végül továbbjutott. Kohánszky Roy, Gallusz Niki, Mohamed Fatima és Gudics Máté azonban nem jártak ilyen szerencsével, így ők a zsűri és az újabb szavazás kegyeire voltak bízva. Végül a zsűri Gallusz Nikire és Gudics Mátéra is két-két voksot adott, de a szavazatok eredménye alapján utóbbi menekült meg. mentette meg, aki bár hatalmasat énekelt Katona Kláriként, a zsűri azt kritizálta, hogy nem idézte meg igazán az énekesnő hangját, míg Kohánszky Roy Bruce Springsteenje esetében is ezt, illetve az extra energiát hiányolta. Így végül kettőjüknek kellett távoznia a műsorból.