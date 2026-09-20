„Amit itt kell csinálni, teljesen más kategória” – a Roy és Ádám énekese a Sztárban Sztárról vallott

Vasárnap este elindul a Sztárban Sztár 2026-os évada, ahol idén Kohánszky Rajmund, azaz Roy is versenyez majd. A Roy és Ádám és a Tim Honks énekese korábban sosem szerepelt hasonló show-műsorban, most mégis kivételt tett. Ez azonban sokkal nagyobb kihívás, mint korábban gondolta volna. Erről mesélt most az Origónak.

Kohánszky Roy családja mellett igyekszik helytállni a Sztárban Sztár új évadában, de nincs könnyű dolga (Fotó: Gábor Zoltán)

A Roy és Ádám énekese, Kohánszky Roy sokakat meglepett a döntésével, hogy bevállalta a Sztárban Sztár 12. évadát, különösen, hogy bár a zenéléssel sosem hagyott fel, néhány éve az apaságé a főszerep az életében. Ez most azonban néhány hétre megváltozott, bár a zenész maga sem gondolta volna, de a Sztárban Sztár különösen nehéz feladat elé állítja.

„Nagyon nehéz az az egész. Mint kiderült, nagyon nagy fába vágtam a fejszémet. Tudtam, hogy nem lesz könnyű, nyilván, de, hogy ennyire nehéz, azt nem gondoltam volna. Nyilván az ember rendelkezik énektudással, tehetséggel, meg rengeteg rutinnal, hiszen én is ’90 óta koncertezek, de az, amit itt kell csinálni, teljesen más kategória” – kezdte Roy.

A szöveget kell memorizálni, a mozgásra kell figyelni, és akkor még az a jobbik eset, ha nincs rajtam mondjuk egy maszk, vagy egy olyan paróka, ami zavar. Szóval nagyon nehéz ezt a sok dolgot összerakni. Egy ’80-as évekbeli dramatikus rock énekestől kaptam egy ismert dalt, amiben ráadásul elég erőteljes mozgás van, illetve végig üvöltözés van a színpadon, szinte nem is éneklés. Egyetlen üres járat sincs a dalban, úgyhogy iszonyat energiák kellenek hozzá. Bírom ezt, de nagyon kemény

– magyarázta az énekes.

Roy zenekaraival már több mint 30 éve zenél, így nehéz levetkőznie a saját stílusát, még egy produkció erejéig is (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár legnehezebb része elrejteni valaki saját arcát

Az énekes azt is elárulta, hogy sok éves rutin és tapasztalat, illetve az egyedi hang valahol azzal is jár, hogy ilyen helyzetekben egy előadónak elég nehéz a színfalak mögött hagyni önmagát.

„Akinek ilyen kialakult egyénisége van, annak ez nehezebb, korábban éppen ezért is vetettem el, hogy szerepeljek a műsorban, illetve a szerkesztők is úgy gondolták, hogy nem biztos, hogy menne ez nekem. De most itt vagyok és kipróbálom. És persze, ha továbbjutok, hétről hétre könnyebben tudok majd átalakulni, de egyelőre sokszor érzem, hogy hiába nagyítom fel egyfajta karikatúraként az adott előadó tulajdonságait, gyakran megjelenek én magam is közben. De ezen még dolgozom és vasárnap este mindent megteszek majd, hogy a nézőknek kivételesen ne magamat adjam át” – vallotta be.