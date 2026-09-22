Gallusz Niki az Origónak reagált a Sztárban Sztár zsűrijének kritikájára: "Igazából ez nem színház, ahol nem beszélünk vissza"

Vasárnap este elindult a TV2 sikerműsora, a Sztárban Sztár, amelyben tizenkét énekes bújt más ismert előadók bőrébe. A verseny azonban rögtön az első adásban két sztár számára véget ért: Gallusz Niki és Roy búcsúzott a műsortól. Gallusz Niki Katona Klári Hello… című dalával lépett színpadra, produkciója pedig a zsűri körében is megosztó fogadtatásra talált.
A Sztárban Sztár 2026-os évadának az első adásában ketten estek ki
Az énekesnő több kritikát is kapott amiatt, hogy az előadása túl erőteljesre sikerült. A kiesését követően az Origónak arról is beszélt, miért döntött úgy, hogy ezúttal nem hagyja szó nélkül a véleményét.
Egyrészt nyilván az ember tovább szeretne menni, ez nem kérdés, hiszen ezért vállalkozott a műsorra, de azért megmondom őszintén, hogy nem hiába nem vállaltam el nyolc évig ezt a műsort, mert tudom azt, hogy átüt az egyéniségem, és nem is akarom nagyon túlzottan elrejteni. Ebben a dalban meg pláne átütött, mert egy nagyon halk alapra kellett énekeljek, és szerintem sok mindenben hasonlított a Klárihoz, sok mindent leszedtem, de nem mindent
– mondta Niki.
Az énekesnő hozzátette, hogy a kiesés egy szempontból meg is könnyíti a sűrű időbeosztását. A következő héten ugyanis az Erkel Színházban lett volna előadása, így a Sztárban Sztár élő műsorára csak rendkívül nehezen tudott volna odaérni.
„Olyan elfoglaltságok várnak engem, hogy a jövő heti élő műsorra versenyautóval kellett volna ideérjek, mert az Erkel Színházban délutáni előadásom lesz, a Rebecca, és fél kilencre értem volna ide. Ez egy elcserélhetetlen előadás lett volna, tehát most egyszerűsödik egy kicsit az életem. Meg lesz nemsokára egy bemutatóm is. A színházi és a koncert elfoglaltságaim miatt nem sok henyélés lesz most sem” – árulta el.
Gallusz Niki nem értett egyet a Sztárban Sztár zsűrijével
Gallusz Niki azt sem rejtette véka alá, hogy ezúttal tudatosan másképp állt a zsűri véleményéhez, mint korábban A Nagy Duettben. Úgy gondolja, hogy az előadóknak is lehetőségük van reagálni a kritikákra, különösen akkor, ha szakmai szempontból másképp látják a helyzetet.
„A zsűri azért kapja a fizetését, hogy kritizáljon, viszont A Nagy Duettben nagyon illedelmes voltam. Most úgy döntöttem, hogy ha valami olyasmit érzek, amit szóvá akarok tenni, azt el fogom mondani. Nem ő miattuk, hanem magam miatt. És tényleg az van, hogy susogni a stúdióba nagyon könnyű. Ha úgy énekeltem volna, ahogy Klári a lemezen, akkor semmit nem hallottak volna belőle” – fogalmazott.
Niki szerint Katona Klári koncertjein is erőteljesen szólal meg az énekesnő, ezért ő is ezt az oldalát igyekezett megmutatni a színpadon. Stohl András a műsor végén arra hívta fel a figyelmét, hogy a színházban a rendező kritikáját is csendben kell tudomásul venni. Gallusz azonban úgy véli, a televíziós műsor más helyzet.
Igazából ez nem színház, ahol nem beszélünk vissza, tehát azt gondolom, hogy egy-két mondatot hozzá lehet fűzni a zsűritagok hozzászólásaihoz. Látom azt, hogy nekik is nagyon nehéz, sokszor meg kell erőltetniük magukat, hogy valamit kicsikarjanak magukból, de senki nem tévedhetetlen, és tökéletes ember nincs, tehát se én nem vagyok tökéletes, és ők sem. És igazából hozzászólhatok
– mondta.
Gallusz Niki új párja végigizgulta a Sztárban Sztár adását
Gallusz Niki párja, Tony a helyszínen izgulta végig az adást. Az énekesnő azonban a színpadon igyekezett kizárni a külső körülményeket, és csak a produkciójára koncentrált.
„Nem figyelek ilyenkor a külső energiákra. Az rendkívül amatőr dolog, hogy az ember a nézőket figyelje. Különben is a magánéleti érzelmek elterelhetik a figyelmet, szóval aki színpadra merészkedik, annak nem ajánlom, hogy privát dolgokkal foglalkozzon. Amikor viszont vége lett a produkciómnak, extrán örültem annak, hogy itt van” – mondta.
Tony számára már az is megható pillanat volt, amikor meglátta kedvesét a színpad mögött.
Nagyon szeretem őt! Nagyon izgultam, persze. Már akkor, amikor megláttam ott hátul, hogy ott áll, már akkor mondtam magamban, hogy Úristen, de aranyos
– vallotta be.