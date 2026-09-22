Gallusz Niki az Origónak reagált a Sztárban Sztár zsűrijének kritikájára: "Igazából ez nem színház, ahol nem beszélünk vissza"

Vasárnap este elindult a TV2 sikerműsora, a Sztárban Sztár, amelyben tizenkét énekes bújt más ismert előadók bőrébe. A verseny azonban rögtön az első adásban két sztár számára véget ért: Gallusz Niki és Roy búcsúzott a műsortól. Gallusz Niki Katona Klári Hello… című dalával lépett színpadra, produkciója pedig a zsűri körében is megosztó fogadtatásra talált.

Két versenyző számára véget ért a Sztárban Sztár (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár 2026-os évadának az első adásában ketten estek ki

Az énekesnő több kritikát is kapott amiatt, hogy az előadása túl erőteljesre sikerült. A kiesését követően az Origónak arról is beszélt, miért döntött úgy, hogy ezúttal nem hagyja szó nélkül a véleményét.

Egyrészt nyilván az ember tovább szeretne menni, ez nem kérdés, hiszen ezért vállalkozott a műsorra, de azért megmondom őszintén, hogy nem hiába nem vállaltam el nyolc évig ezt a műsort, mert tudom azt, hogy átüt az egyéniségem, és nem is akarom nagyon túlzottan elrejteni. Ebben a dalban meg pláne átütött, mert egy nagyon halk alapra kellett énekeljek, és szerintem sok mindenben hasonlított a Klárihoz, sok mindent leszedtem, de nem mindent

– mondta Niki.

Az énekesnő hozzátette, hogy a kiesés egy szempontból meg is könnyíti a sűrű időbeosztását. A következő héten ugyanis az Erkel Színházban lett volna előadása, így a Sztárban Sztár élő műsorára csak rendkívül nehezen tudott volna odaérni.

„Olyan elfoglaltságok várnak engem, hogy a jövő heti élő műsorra versenyautóval kellett volna ideérjek, mert az Erkel Színházban délutáni előadásom lesz, a Rebecca, és fél kilencre értem volna ide. Ez egy elcserélhetetlen előadás lett volna, tehát most egyszerűsödik egy kicsit az életem. Meg lesz nemsokára egy bemutatóm is. A színházi és a koncert elfoglaltságaim miatt nem sok henyélés lesz most sem” – árulta el.

Gallusz Niki Katona Klárit formálta meg (Fotó: Szabolcs László)

Gallusz Niki nem értett egyet a Sztárban Sztár zsűrijével

Gallusz Niki azt sem rejtette véka alá, hogy ezúttal tudatosan másképp állt a zsűri véleményéhez, mint korábban A Nagy Duettben. Úgy gondolja, hogy az előadóknak is lehetőségük van reagálni a kritikákra, különösen akkor, ha szakmai szempontból másképp látják a helyzetet.