Félelmeiről vallott a Megasztár győztese: „A családom már hozzászokott ezekhez a megpróbáltatásokhoz”

Szeptember 20-án, vasárnap elkezdődik a Sztárban Sztár 12. évada, amiben újra olyan énekesek szállnak versenybe, akik korábban még sosem próbálták ki magukat ebben a műsorban. Ebbe a mezőnybe került be a Megasztár 2024-es évadának két énekese, Tóth Abigél és Gudics Máté, akiknek az már nem újdonság, hogy egymás ellen kell küzdeniük, az azonban abszolút komfortzónán kívüli helyzet, hogy mások bőrébe bújva kell bizonyítaniuk. Utóbbi most erről mesélt az Origónak.

Gudics Máté Megasztáros győzelme óta nem volt képernyőn, így érthető, hogy alig várja a Sztárban Sztár első adását (Fotó: Gábor Zoltán)

Gudics Máté a Sztárban Sztár színpadán bizonyíthat

Gudics Máté gyerekei mellett már hozzászokott, hogy a hétköznapok nem feltétlenül úgy alakulnak, ahogyan azt eltervezik, azonban a Megasztár óta arra nem volt példa, hogy ennyi időt töltsön a próbateremben, mint amennyit a Sztárban Sztár igényel. Így saját bevallása szerint kissé aggódik amiatt, hogy hogyan fogja összeegyeztetni az apai teendőit a műsorral.

„A családom már hozzászokott ezekhez a megpróbáltatásokhoz, hogy úgy mondjam. A próbák, koncertek, stúdiózás egyébként is sok időt tesznek ki, mondhatni egy munkaidőt, de persze a Sztárban Sztár még ehhez képest is más lesz. Viszont azt gondolom, hogy a feleségemmel ezt is meg fogjuk tudni oldani. Emellett pedig nagyon örülök, hogy benne lehetek ebben a műsorban, és nagyon büszkék rám, úgyhogy megteszek mindent annak érdekében, hogy jól teljesítsek, és boldoggá tegyem őket, mert az, hogy ők boldogok, minden nehézséget megér” – vallotta be Máté.

Gudics Máté nem csak a Sztárban Sztár zsűrijével, de Tóth Abigéllel is újra szembe kerül (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár versenyzője ritkán lép ki a komfortzónájából

Az énekes azt is elárulta, hogy a gyerekei nagyon szeretik, ha énekel nekik, de a szokásos kicsinek szóló dalocskák helyett csakis „apa dalait” kérik, így Máté még a négy fal között sem szokott Halász Judit vagy Gryllus Vilmos bőrébe bújni. Ráadásul egyedi orgánuma miatt a Sztárban Sztár színpadán sem lesz könnyű dolga, ő mégsem aggódik.

„Őszintén szólva, nem izgulok. Nagyon örülök ennek a műsornak, és nagyon várom már ezt a megmérettetést. Ez óriási szakmai feladat számomra, amivel szeretném megmutatni a közösségének, hogy erre is képes vagyok” – mondta.