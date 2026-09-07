Sztárban Sztár: Komonyi Zsuzsi úgy érzi, most jött el az ő ideje

Az énekesnő már kislányként elindult a sikerhez vezető úton, hiszen mindössze 12 éves volt, amikor megnyerte a Föld legbájosabb gyermeke elnevezésű szépségverseny magyarországi döntőjét és kijutott New Yorkba a világversenyre. 1999-ben pedig ő lett a Miss World Hungary első udvarhölgye. Komonyi Zsuzsi azonban többet akart annál, mint hogy „csak” szép legyen, így belevágott a zenei karrierje felépítésébe. Jól is haladt, hiszen ide s tova 26 éve áll színpadon és az egész ország ismeri a nevét. Komonyi Zsuzsi most sem szeretne botrányhősé válni, de úgy érzi, hogy a Sztárban Sztár segítségével még jobban megismerheti őt a közönség, és még több oldalát mutathatja meg. Az Origo vele beszélgetett a szeptember 20-án startoló 12. évad sajtóeseményén.
Komonyi Zsuzsi: „Feltérképező típus vagyok a mindennapokban is és ez segíthet”
Origo: Szerepeltél már TV2-es gigaprodukcióban, hiszen a idén Fekete Pákó partnereként láthattunk A Nagy Duettben. Meglepett a felkérés, hogy vegyél részt idén a Sztárban Sztárban is?
Komonyi Zsuszi: Igen, meglepett, de bevallom, rettenetesen vágytam rá, hogy részese legyek a Sztárban Sztár életérzésnek. Mindig néztem az élő show-kat és azon agyaltam, hogy vajon milyen lehet szereplőként részt venni benne. Most, hogy megadatott, őszinte leszek nagyon megijedtem. Persze nem gondolkodtam a válaszomon, hiszen nem lehet nem elfogadni egy ekkora lehetőséget.
Origó: Van olyan álomkarakter, akit feltétlenül szeretnél megszemélyeskedni a műsorban?
K.Zs.: Van álomkarakterem, akinek a bőrébe szívesen belebújnék egy produkció erejéig. Whitney Houstonról van szó, aki egyben a létező legnagyobb vad is, de Céline Dion is a kívánságlistámon van.
Mindkét énekesnő hatalmas falat, de én úgy nőttem fel, hogy ők voltak számomra az etalonok és ez a rajongás az egész életemet végigkísérte.
Amikor elkezdtem énekelgetni, akkor az ő dalaikat próbálgattam.
Origo: Van már módszered arra, hogy tökéletesen megtanulj egy-egy hazai vagy világsztár bőrében létezni a színpadon?
K.Zs.: Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen módszerek mentén próbálom majd meg levenni az adott előadó karakterjegyeit. Maximalista lévén, minden fellelhető videót meg fogok keresni és a velük készült interjúkat is meg fogom nézni, hogy ne csak a mozgásukat, a hangjukat, de a gondolataikat is ismerjem. Feltérképező típus vagyok a mindennapokban is és ez segíthet majd abban, hogy a lehető legmélyebben átlényegüljek egy-egy adásra. Semmit sem bízok a véletlenre…
„A Sztárban Sztár adhat nekem olyasfajta elismerést, amiért eddig küzdöttem”
Origo: A Sztárban Sztár kíván némi színészi játékot is. Érzel magadban erre képességet?
K.Zs.: Van bennem színészi ambíció. Nagyon, nagyon régen játszottam is színházban és vándor társulatoknál is, sőt sorozatban is. Remélem, hogy még elő tudom húzni az emlékezetemből ezeket a tapasztalatokat! Hatalmas kihívás számomra a Sztárban Sztár és van is egy konkrétabb célom is azzal, hogy igent mondtam a felkérésre.
Szeretném magamat is jobban megismerni. Szeretném kideríteni, hogy valóban képes vagyok – e olyasmiket is megugrani, amiket elképzeltem.
Origo: Miközben veled beszélgetek, átjön, hogy bőven van benned hiányérzet a karriered alakulásával kapcsolatban...
K.Zs.: Megkaptam az élettől a kislánykori álmom megvalósulását, hiszen színpadon állhatok. Ugyanakkor azt a fajta elismerést, amiről igazán álmodtam, még nem érkezett meg. Ebből a szempontból érzem azt, hogy most vagyok jó helyen és a Sztárban Sztár adhat nekem olyasfajta elismerést, amiért eddig küzdöttem. A mögöttem álló húsz évben egyfajta skatulyába kerültem, de tulajdonképpen meg is értem… Azt hiszem, hogy a közönség besorolt engem valahová, ahonnan egészen mostanáig nem is tudtam kibújni. Ezét is örülök a lehetőségnek, hiszen ez a formátum teret ad arra, hogy megmutassam, sokkal több színem van annál, mint amit eddig láthattak belőlem.
Azt remélem, hogy itt kibontakoztathatom mindazt, ami eddig rejtve maradt.
Érzem, hogy itt van a kiteljesedés ideje…
Origo: Jól sejtem, hogy erre a felismerésre komoly, önmagaddal kötött kompromisszumok mentén jutottál?
K.Zs.: Magammal kellett alkut kötnöm és ez az alku, ha egy kicsit későn is, de megköttetett. Imádok színpadon állni, de közben kissé visszahúzódó típus is vagyok. Nincsenek botrányaim, amelyek miatt érdekessé válhattam volna a bulvár számára. Persze nem szeretnék botrányhőssé válni. Nem csak a tévés szereplés miatt érzem, hogy jó helyen vagyok. A saját dalaim is egyre nagyobb tömegeket érnek el. A koncerteken már ezeket is várja tőlem a közönség. Hamarosan új dallal jelentkezem, nemrég klipet is forgattunk hozzá, amelyben szintén egy új arcomat mutatom meg. Rengeteg tervem van a jövőre nézve. Az elkövetkező időszakban rengeteg meglepetéssel készülök a közönségemnek.
„Egyidősek is vagyunk, gyakorlatilag „együtt” nőttünk fel...”
Origo: Van benned félsz abban a tekintetben, hogy mi vár rád a Sztárban Sztárban?
K.ZS.: Tartok kicsit a férfi karakterek megformálásától, de biztos vagyok abban, hogy a műsorban elő kell vegyem a fiús énemet, ami egyébként a külsőségek ellenére is ott lakik bennem.
A mozgások szerintem meglesznek, inkább a hang az, ami miatt van bennem némi para.
Origo: Ha egyetlen napra cserélhetnél egy világsztárral, ki lenne az és miért?
K.Zs.: Ha egyetlen világsztár kéne mondanom, akivel egyetlen teljes napra ténylegesen helyet cserélhetnék, akkor Britney Spears-re esne a választásom. De ha lehet, inkább a 2000-es évek béli bőrébe bújnék bele. Imádtam őt, amikor még minden szempontból egyben volt. Egyidősek is vagyunk, gyakorlatilag „együtt” nőttünk fel. Kicsit bízom is benne, hogy lesz lehetőségem a Sztárban Sztár színpadán őt megjeleníteni.