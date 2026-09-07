Sztárban Sztár: Komonyi Zsuzsi úgy érzi, most jött el az ő ideje

Komonyi Zsuzsi: „Feltérképező típus vagyok a mindennapokban is és ez segíthet”

Origo: Szerepeltél már TV2-es gigaprodukcióban, hiszen a idén Fekete Pákó partnereként láthattunk A Nagy Duettben. Meglepett a felkérés, hogy vegyél részt idén a Sztárban Sztárban is?

Komonyi Zsuszi: Igen, meglepett, de bevallom, rettenetesen vágytam rá, hogy részese legyek a Sztárban Sztár életérzésnek. Mindig néztem az élő show-kat és azon agyaltam, hogy vajon milyen lehet szereplőként részt venni benne. Most, hogy megadatott, őszinte leszek nagyon megijedtem. Persze nem gondolkodtam a válaszomon, hiszen nem lehet nem elfogadni egy ekkora lehetőséget.

Origó: Van olyan álomkarakter, akit feltétlenül szeretnél megszemélyeskedni a műsorban?

K.Zs.: Van álomkarakterem, akinek a bőrébe szívesen belebújnék egy produkció erejéig. Whitney Houstonról van szó, aki egyben a létező legnagyobb vad is, de Céline Dion is a kívánságlistámon van.

Mindkét énekesnő hatalmas falat, de én úgy nőttem fel, hogy ők voltak számomra az etalonok és ez a rajongás az egész életemet végigkísérte.

Amikor elkezdtem énekelgetni, akkor az ő dalaikat próbálgattam.

Origo: Van már módszered arra, hogy tökéletesen megtanulj egy-egy hazai vagy világsztár bőrében létezni a színpadon?

K.Zs.: Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen módszerek mentén próbálom majd meg levenni az adott előadó karakterjegyeit. Maximalista lévén, minden fellelhető videót meg fogok keresni és a velük készült interjúkat is meg fogom nézni, hogy ne csak a mozgásukat, a hangjukat, de a gondolataikat is ismerjem. Feltérképező típus vagyok a mindennapokban is és ez segíthet majd abban, hogy a lehető legmélyebben átlényegüljek egy-egy adásra. Semmit sem bízok a véletlenre…